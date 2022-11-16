Население Земли, по оценкам ООН, достигло 8 млрд человек: именно на 15 ноября организация прогнозировала преодоление этой отметки. На сайте ООН «день 8 миллиардов» отмечен как «наступивший».

Рождение восьмимиллиардного жителя Земли — это повод отпраздновать разнообразие людей, отметить общую человечность и восхититься достижениями медицины, которые позволили людям дольше жить и снизили смертность детей и женщин при родах, говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Увеличение населения планеты на 1 млрд произошло за 12 лет. Отметки 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а пика — 10,4 млрд — к 2080-му, и останется на этом уровне до 2100 года.

Прогноз ООН был опубликован еще летом в рамках доклада «Перспективы мирового населения 2022» (World Population Prospects 2022). Сложно вычислить точное число людей, которые живут сейчас на планете, и ООН признает, что ее оценки могут отставать от реальных на один-два года, отмечала Би-би-си. 15 ноября — примерная, символическая дата, которую выбрали демографы.

По мнению ООН, в 2023 году самой населенной страной мира станет Индия. Сейчас это звание принадлежит Китаю.

До XIX века население Земли росло медленно, однако в XIX веке произошел резкий скачок. Еще в 1800 году на планете жили, ориентировочно, 970 млн людей, тогда как менее чем через сто лет — уже 1,7 млрд. XX век принес с собой еще большее ускорение нарастания численности. В итоге за последние 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз. Так, например, если в начале 1900-х на планете было всего 1,6 млрд человек, то к началу 2000-х уже 6 млрд, а в 2011 году — 7 млрд. Такой стремительный рост объясняется развитием медицины, достижениями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде, широким охватом вакцинации.

Как указали в ООН, несмотря на постоянное увеличение численности населения, темпы его прироста в последнее время замедляются. Прогнозируется, что более чем в 60 странах число жителей сократится на 1% или более в период с 2022 по 2050 год «из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции». При этом в организации отметили, что более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах — Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Объединенной Республике Танзания.

В то же время согласно прогнозам доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Ожидается, что к этому моменту число людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире увеличится более чем в два раза.

ООН отмечает, что ожидаемая продолжительность жизни в мире в 2019 году достигла 72,8 года, что почти на 9 лет больше, чем в 1990 году. Прогнозируется, что дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что средняя глобальная продолжительность жизни составит около 77,2 года в 2050 году.