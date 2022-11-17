Общий объем вложений нерезидентов в американские государственные облигации в сентябре сократился на $212,1 млрд и составил $7 трлн 296,9 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. Из этой суммы бумаги на $3 трлн 741,8 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Япония осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств в сентябре, хотя ее вложения сократились на $79,6 млрд, до $1 трлн 120,2 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель US Treasuries на $38,2 млрд — до $933,6 млрд.

Третью позицию со значительным отрывом продолжает занимать Великобритания ($663,3 млрд), далее следуют Бельгия ($325,1 млрд) и Каймановы острова ($301,5 млрд).

В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Люксембург, Швейцария, Ирландия, Бразилия и Тайвань.

Вложения России в казначейские обязательства Министерства финансов США в позапрошлом месяце составили $2,015 млрд по сравнению с $2,01 млрд в августе.

В том числе на конец сентября РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $9 млн против $8 млн месяцем ранее и краткосрочные бонды на $2,006 млрд против $2,002 млрд в августе. Объем инвестиций России в долгосрочные гособлигации США держится на близком к нулевому уровню с января этого года, а вложения в краткосрочные бумаги колеблются около $2 млрд с марта.

В октябре чистый отток средств из фондов облигаций США только за неделю составил $9,08 млрд — это был максимум с 22 июня, сообщало Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper. Бегство инвесторов изначально связано с опасениями дальнейшего подъема ставок ФРС для сдерживания инфляции. Уходят деньги и из фондов акций США — зафиксирована их продажа на $4,86 млрд. Неделей ранее наблюдались чистые покупки на $3,99 млрд. При этом инвесторы покидают фонды, специализирующиеся как на акциях роста, так и на акциях стоимости. Первые потеряли $4,28 млрд, а вторые — $2,04 млрд.