Армения выразила готовность построить железную дорогу в Сюникской области, которая соединит основную территорию Азербайджана с его эксклавом в Нахчыване, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. Строительство начнется после достижения соглашений с Баку по транспортным коммуникациям.

По словам Багдасарян, 42-километровая железная дорога в Сюникской области не может может быть использована «даже для внутренних грузоперевозок в Армении» без согласования с Азербайджаном, поэтому страна «будет мотивирована на строительство железной дороги» только в случае достижения соглашения с Азербайджаном.

«Сразу после достижения соглашений с Азербайджаном начнется строительство указанной железной дороги, и уже ведутся подготовительные работы, такие как строительство новой дороги для села Нрнадзор, автомобильное сообщение с которым в настоящее время осуществляется по бывшей железнодорожной ветке», — заявила Багдасарян.

Багдасарян подтвердила заинтересованность южнокавказской страны в разблокировании всех транспортных маршрутов с соседними государствами. Азербайджан настаивает на создании Зангезурского транспортного коридора через Сюникскую область для связи с Нахчываном, тогда как армянская сторона предлагает открытие транспортного сообщения с сохранением своего суверенитета над дорогой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Зангезурский коридор крайне важным для экономики и призвал решить данный вопрос путем регионального согласия: «Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона. [...] Мы, как страны региона, сможем решить этот вопрос путем согласия. Верю, что решим это вместе».