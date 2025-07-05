Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам участия в саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди заявил о готовности открытия Зангезурского коридора и призвал к деэскалации напряженности между Россией и Азербайджаном.

«Зангезурский коридор принесет с собой новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона», — заявил Эрдоган журналистам. Турецкий лидер назвал этот маршрут «частью не просто геополитической, а геоэкономической революции».

Эрдоган также заявил, что «Армения, изначально выступая против Зангезурского коридора, теперь демонстрирует более гибкий подход для участия в экономической интеграции».

Турецкий лидер убежден, что развитие региона — это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, Турции, Ирана и других стран.

По словам президента, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией завершен на дипломатическом уровне. «В конце 2024 года в ходе переговоров в Брюсселе, Москве и Тбилиси был достигнут консенсус по финальному тексту мирного соглашения», — отметил он.

Касаясь российско-азербайджанской напряженности, Эрдоган призвал к сдержанности обе стороны. «Мы призываем к умеренности как Азербайджан, так и Россию», — сказал он, добавив, что «локальные события и их последствия можно урегулировать, не выходя за рамки собственного русла».

Турецкий лидер выразил надежду, что прискорбные события не нанесут непоправимого ущерба отношениям между Москвой и Баку.

Эрдоган подчеркнул особый характер турецко-азербайджанских отношений: «Наши правовые отношения с Азербайджаном отличаются от отношений между другими странами. Мы связаны с Азербайджаном не только дружбой, но и братскими узами. «Два государства, одна нация» — это не пустые слова», — заявил турецкий лидер.

Президент также сообщил о встречах с лидерами Ирана, Пакистана, ТРСК, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в рамках саммита, основной темой которого стало «Новое видение для устойчивого и климатически устойчивого будущего».