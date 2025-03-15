Казахстану нужны три атомные электростанции, а не одна. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Бурабае, передает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики должно быть стратегическим шагом, направленным не только на покрытие текущего спроса, но и на формирование новой отрасли, обеспечивающей экономическое развитие на десятилетия вперед.

«Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер», — заявил он.

В связи с этим Токаев объявил о создании Агентства по ядерной энергетике, которое будет действовать при президенте.

Осенью 2024 года в Казахстане состоялся референдум о строительстве АЭС, и 71,12% проголосовавших поддержали эту инициативу. Первую станцию планируется строить в поселке Улькен Алматинской области на берегу озера Балхаш.

Строительством займется международный консорциум, однако его состав пока не определен. В числе возможных поставщиков технологий рассматриваются четыре компании: китайская CNNC, корейская KHNP, российский «Росатом» и французская EDF. Решение по участникам проекта ожидается в первой половине 2025 года.