ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху готов на аннексию части Газы ради сохранения власти
Израильский премьер рассчитывает удержать ультраправый блок своей коалиции, включая министра Смотрича
Нетаньяху готов на аннексию части Газы ради сохранения власти
/ AFP
12 часов назад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил в военно-политический кабинет план аннексии части сектора Газа. Как сообщает газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, предложение призвано удержать в правительстве ультраправого министра финансов Бецалеля Смотрича, угрожавшего отставкой.

Согласно плану, Израиль официально заявит, что дает ХАМАС несколько дней на согласие с перемирием. Если ответа не последует, начнется пошаговая аннексия контролируемых территорий до тех пор, пока ХАМАС не капитулирует. Источник Haaretz утверждает, что инициатива получила одобрение со стороны администрации Дональда Трампа.

Обострение внутриполитического кризиса в Израиле началось после слов Нетаньяху о частичном допуске гуманитарной помощи в Газу. Смотрич резко выступил против, сочтя такие шаги нарушением «политики намеренного голода», которая, по мнению правозащитников, стала причиной катастрофического голода в анклаве.

Позже в понедельник Смотрич отозвал угрозу об уходе. Вечером того же дня Нетаньяху пригласил его и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на заседание кабмина, хотя ранее они были отстранены от решений о допуске помощи.

Параллельно армия Израиля заявила об ограниченных сбросах гуманитарной помощи с воздуха и временной приостановке боевых действий в отдельных районах для прохода конвоев. Однако международные организации назвали эти меры недостаточными и отвлекающими от масштабного гуманитарного кризиса.

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