Президент США Дональд Трамп заявил, что не прекратит общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на разочарование и обострение конфликта вокруг Украины. В интервью BBC американский лидер признался, что рассчитывал на мирное соглашение с Москвой уже четыре раза, но каждый раз Кремль срывал договоренности.

«Мы почти договорились — и вдруг очередной удар по Киеву», — отметил глава Белого дома.

В понедельник Трамп объявил о новом пакете военной помощи Украине. По его плану, оружие — включая ракеты Patriot — направят через НАТО, а оплату возьмут на себя европейские союзники. Это стало резким поворотом в политике Трампа, который еще недавно избегал вовлечения в войну.

Одновременно Трамп дал Москве жесткий ультиматум: если через 50 дней не будет заключен мир, США введут «вторичные санкции» — 100% тарифы на покупателей российской нефти и газа, включая Индию и Китай. Американский рынок и так почти закрыт для России, поэтому удар придется по ее ключевым экспортным каналам.

«Я использую торговлю для урегулирования войн. И сейчас — это как раз тот случай», — объяснил Трамп свой маневр. Его новый подход опирается не столько на дипломатию, сколько на экономическое давление на союзников Кремля.

Генсек НАТО Марк Рютте, который встретился с Трампом в Овальном кабинете, назвал новый план «переломным моментом». Он отметил, что Германия, Норвегия, Швеция и Финляндия уже готовы передать вооружение Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский, побеседовавший с Трампом вслед за Рютте, поблагодарил американского лидера за «очень хороший разговор» и заявил, что Украина полностью готова к честному миру.

«Россия не хочет мира. Ее нужно заставить», — подчеркнул Зеленский.

Официальная реакция РФ на ультиматум Трампа была пренебрежительной и даже открыто насмешливой. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России и близкий союзник Путина, назвал предупреждение Трампа «театральным ультиматумом», который Москву «не волнует». Он заявил, что, пока «мир содрогался, ожидая последствий», Россия была «безразлична», а Европа, по его словам, «разочарована».

Российские чиновники и видные сторонники войны в Москве разделяют это мнение. В основном они охарактеризовали установленный Трампом срок в 50 дней и угрозу введения 100-процентных тарифов как «пустые слова» и политическое позерство, не имеющее реального влияния. Среди российских законодателей и лидеров общественного мнения сложилось мнение, что ультиматум не изменит подхода России к войне в Украине и не приведет к каким-либо значимым изменениям в ее стратегии.