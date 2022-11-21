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В Узбекистане запустили построенную турецкой компанией ТЭС
Старт строительству ТЭС был дан в марте 2022-го президентами Турции и Узбекистана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Шавкатом Мирзиёевым
В Узбекистане запустили построенную турецкой компанией ТЭС
Фото: пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана / Others
21 ноября 2022 г.

С 20 ноября в Сырдарьинской области Узбекистана начала работать новая тепловая электростанция мощностью 220 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны.

Газопоршневая ТЭС расположена в Хавастском районе. Ее построила турецкая компания Cengiz Enerji. Старт строительству был дан 29 марта текущего года президентами Турции и Узбекистана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Шавкатом Мирзиёевым во время проведения второго заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

ТЭС будет производить 1,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год, экономя 150 млн кубометров природного газа в год за счет высокой эффективности установленных на станции устройств. На сэкономленном газе можно будет дополнительно произвести 685 млн кВт⋅ч электроэнергии, отметили в Минэнерго.

Хавастская ТЭС стала седьмой электростанцией, запущенной в Узбекистане в 2022 году. С ее вводом в эксплуатацию общая генерирующая мощность энергосистемы страны превысит 16 тысяч МВт. К 2026 году мощность планируется увеличить до 27,4 тысячи МВт, годовую выработку электроэнергии — до 110 млрд кВт⋅ч.

Тогда же состоялась церемония запуска современной ТЭС мощностью 240 МВт в Ташкентской области, построенной с участием Cengiz Enerji. Она должна производить 2 млрд кВт⋅ч энергии в год.

Тепловые электростанции составляют около 85% генерирующих мощностей Узбекистана. К 2030 году их доля должна снизиться до 58,5% — в рамках перехода к «зеленой» экономике, предполагающего строительство к 2030 году современных ФЭС и ветровых (ВЭС) электростанций суммарной мощностью 6,7 ГВт, отмечает «Фергана».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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