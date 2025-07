За последние несколько недель критика Катара со стороны Запада в отношении прав человека и свободы личности переросла в продолжительную и скоординированную клеветническую кампанию в преддверии и во время ЧМ по футболу 2022 года.

Недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер раскритиковала организацию Катаром чемпионата мира, заявив, что Германии «очень неловко» ассоциироваться с принимающей страной из-за того, что, по ее словам, Катар якобы нарушает права человека. В ответ Катар вызвал посла Германии, чтобы осудить высказывания Фезер. Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, министр иностранных дел Катара, отреагировал быстро и прямо. Он обвинил Германию в «двойных стандартах» и посоветовал Берлину заняться самокритикой.

Фезер, однако, вскоре после этого сделала резкий шаг назад и похвалила Катар за «очень хорошие законы», принятые Дохой для защиты прав человека.

Несколько недель назад шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Катара, также пожаловался на «беспрецедентную» кампанию, направленную против страны. Он назвал эту злонамеренную клевету полной дезинформацией и «затянувшейся кампанией», которая продолжается с 2010 года, когда Катару выпала честь принимать Чемпионат мира по футболу в 2022-м.

Действительно, в прошлом правозащитные организации критиковали системные проблемы, связанные с правами трудящихся-мигрантов, вытекающие из системы кафала, которая с тех пор была отменена. Однако за последние 3-4 года Международная организация труда (МОТ) ООН высоко оценила реформы Катара, включая отмену выездной визы для домашних работников, установление недискриминационного постоянного минимального размера оплаты труда и упрощение процедуры смены работы.

Международные профсоюзы и эксперты также согласны с тем, что эти усилия являются подлинными и представляют собой большой прогресс. Эти меры намного более продвинуты, чем те, которые другие страны Залива применяют в отношении своих трудовых мигрантов. Естественно, всегда есть возможности для улучшения.

С другой стороны, учитывая прогресс в этом вопросе, можно усомниться в том, что вся эта злобная грязь в адрес Катара имеет какую-либо цель или смысл. Разговоры о санкциях и тому подобном могут быть весьма контрпродуктивными, и Германия должна была хорошо это понять на своем недавнем опыте столкновения с негативными последствиями западных санкций для России.

Хотя многие наблюдатели считают критику со стороны западных стран в лучшем случае неискренней, все же следует подчеркнуть два основных момента в контексте использования прав человека в качестве оружия.

Во-первых, этот подход является экономически эффективным по сравнению с другими формами, такими как эмбарго, блокада или вооруженный конфликт. Кроме того, рассмотрение ситуаций через призму прав человека привлекает международное общественное мнение. К сожалению, редукционистский подход, используемый в данном контексте, является несправедливым и неэтичным, поскольку он намеренно игнорирует политический, социальный и экономический прогресс страны-объекта.

Эта несправедливость заставляет задуматься о мотивах западных СМИ. Примечательно привести в пример британские СМИ, поскольку газеты The Guardian, The Times, Daily Express, The Sun, Daily Mail, The Telegraph и Metro UK упомянули Катар в своих заголовках примерно 1 735 раз, 40 процентов из которых посвящены чемпионату мира по футболу.

Такая организованная кампания показывает, что значительное внимание было уделено лишь обвинениям в нарушении прав человека и плохих условиях труда для рабочих-мигрантов. Западные СМИ практически не сообщали о колоссальных усилиях по проведению ЧМ в Дохе.

Например, не было ни одного материала о том, как Катар сделал турнир доступным для зрителей с ограниченными возможностями. Из-за такой предвзятости западные СМИ должны поставить под сомнение свое «утешительное чувство морального превосходства», когда они переносят смелые заявления о политических взглядах на спорт и развлечения.

В результате формирования общественного мнения о стране на основе предполагаемых нарушений прав человека, одним выстрелом убиваются два зайца. Репутационные издержки станут намного выше для страны, которую мировая общественность представит в качестве «преступника», что вызовет глобальную поляризацию.

Франция также решила отказаться от публичной трансляции игр чемпионата мира на больших экранах в нескольких городах под предлогом обвинений в нарушении прав человека и плохих условиях труда для рабочих-мигрантов. Учитывая растущие случаи антимусульманской ненависти во Франции, иногда даже спонсируемой государством, разумным ответом, который можно было бы ожидать от Катара, было бы: «Вы должны быть последними, кто говорит о правах человека».

Западная критика Катара за проведение чемпионата мира по футболу 2022 года по своей сути лицемерна и ведет в тупик. Вместо того чтобы участвовать в международном диалоге и переговорах по улучшению прав трудящихся-мигрантов, западные страны предпочитают играть в игру с обвинениями.

Новый трудовой закон, отменяющий систему кафала, заложил основу для улучшения условий труда, сделав Катар первой страной, которая провела подобную реформу. Конструктивная и обоснованная критика, основанная на фактической правде, никогда не должна подменяться глубоко укоренившимися предрассудками и использованием прав человека в качестве предлога для очернения какой-либо страны.