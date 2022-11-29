Турциясянваря 2023 года начнет вводить сертификаты зеленого туризма для отелей и других туристических объектов. Об этом заявил министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой, выступая на 12-м Международном конгрессе по курортному туризму.

По его словам, Турция будет реализовать «зеленую программу» в сотрудничестве с Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC). В основе этой политики — внедрение глобальных практик устойчивого развития (ESG) и снижение загрязнения окружающей среды согласно Парижскому соглашению по климату.

Турция стала первой страной, подписавшей договор о сотрудничестве с GSTC, подчеркнул министр Эрсой.

«Предварительно осмотрено 80 объектов, 53 из которых находятся в Анталье. 27 объектов уже получили право на зеленые сертификаты, мы надеемся, что другие проинспектированные объекты устранят свои недостатки и тоже получат свои сертификаты», — уточнил глава турецкого Минтуризма.

В 2020-м году в разгар пандемии Турция ввела в отелях сертификаты «безопасного туризма» — они подтверждали, что объект размещения соблюдает все необходимые меры для безопасного отдыха туристов. Теперь Минтуризм Турции планирует внедрить в отелях аналогичные сертификаты, только по программе «зеленого туризма».

Первый этап начнется в январе будущего года: Минтуризм намерен уточнить критерии зеленого сертификата, обучить компании, которые будут контролировать выполнение программы.

Уже в феврале к проекту подключат непосредственно представителей туриндустрии.

К 2025 году Турция планирует внедрить систему сертификации в части отелей, а к 2030 — во всех объектах размещения, чтобы выполнить международные стандарты устойчивого туризма и Парижского соглашения по климату. Турция подписала его в прошлом году.

В 2022 году, как отметил министр Эрсой, Турция приняла свыше 50 млн туристов, доходы отрасли выросли на 14% по сравнению с показателями 2019 года и превысили $44 млрд.

Согласно Стратегии развития туризма, в 2023 году Турция рассчитывает принять до 75 млн туристов, а запланированный доход от туризма должен превысить $65 млрд.