В ООН предупредили об опасной тенденции в сфере морской торговли. За последние 26 лет доля 20 крупнейших перевозчиков увечилась вдвое, что может привести к злоупотреблениям на рынке. Об этом говорится в докладе по морскому транспорту за 2022 год Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

«В период с 1996 по 2022 год 20 ведущих перевозчиков увеличили свою долю рынка с 48% до 91%, то есть почти в два раза. А за последние пять лет четыре крупнейших перевозчика увеличили свои доли рынка и контролируют более половины мировых мощностей», — сказано в документе, опубликованном на сайте организации. Это приведет к снижению конкуренции, ограничению предложений и повышению тарифов для грузоотправителей по всему миру.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в малых островных развивающихся государствах, куда в том числе входят: Гаити, Куба, Ямайка и Пуэрто-Рико. На этом рынке зачастую присутствует лишь одна компания-монополист.

Обеспокоенность ООН вызывает и размер судов. За прошедшие 16 лет корабли увеличили габариты в два с половиной раза — с 9 380 до 23 992 TEU.

«Размер самого большого корабля в каждой стране увеличился почти втрое, поэтому корабли росли быстрее, чем объемы груза для их заполнения», — указано в докладе организации.

UNCTAD призывает антимонопольные органы и портовые власти совместно выработать меры по борьбе с монополией на морском транспорте на основе «Свода правил и принципов ООН в области конкуренции».

Кроме того, участники UNCTAD отметили, что странам нужно сосредоточиться на развитии морского транспорта, активно инвестировать в строительство портов и коммуникаций, чтобы повысить устойчивость экономики перед возможными кризисами в цепочках поставок в будущем. «Кризис в цепочках поставок в последние два года показал, что несоответствие между спросом и предложением в сфере логистики морского транспорта ведет к всплескам ставок фрахта, перегруженности и серьезным сбоям в производственно-сбытовых цепочках», — констатировали аналитики.

В документе приведены доказательные примеры таких выводов. Так, в 2021 году ставки фрахта выросли в пять раз по сравнению с уровнем до пандемии коронавируса. В начале 2022 года они достигли исторического максимума, что привело к резкому росту потребительских цен. Даже несмотря на то, что с середины текущего года ставки упали, они все равно остаются высокими для транспортировки нефти и природного газа на фоне энергетического кризиса, указали эксперты.