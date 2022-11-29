27 ноября греческая газета Documento сообщила, что правительство страны осуществляло незаконную слежку за сотрудниками полиции и МВД. В частности, под тайным наблюдением были генсек министерства защиты граждан Михалис Карамалакис и высокопоставленные прокуроры.

Оппозиция в лице партии «Сириза» в ответ на публикацию Documento призвала премьер-министра Кириакоса Мицотакиса уйти в отставку или столкнуться с политическими и уголовными последствиями.

«В то время как г-н Мицотакис продолжает скрываться и заменяет своих заместителей в комитете парламента по учреждениям, чтобы сохранить свои обязанности в неведении, в газете Documento появляются все новые и новые шокирующие разоблачения», — говорится в заявлении партии.

Скандал с прослушкой впервые разгорелся в августе — финансовый журналист Танасис Кукакис, оппозиционный политик Никос Андрулакис обвинили власти в незаконной слежке. Всего в списке тех, за кем незаконно следили, оказались 33 человека.

Парламент Греции начал расследование.

4 августа тогдашний глава Национальной разведывательной службы (EYP) Панайотис Контолеон в выступлении перед парламентским комитетом подтвердил слова журналиста и признал, что за ним следили.

5 августа Контолеон вместе с генеральным секретарем канцелярии премьер-министра Григорисом Димитриадисом ушли в отставку.

8 августа премьер-министр Кириакос Мицотакис также признал факт слежки за оппозиционным политиком. Однако он опроверг сообщения, что его правительство прослушивало телефонные разговоры высокопоставленных политиков, бизнесменов и журналистов.

Публикации в СМИ о том, что 33 человека стали жертвами шпионских программ, премьер назвал «абсолютной ложью, без каких-либо веских доказательств и без какой-либо связи с правительством».

В Европарламенте выразили обеспокоенность из-за происходящего в Греции скандала с наблюдением. Член парламента ЕС Саския Брикмонт также подтвердила, что в Брюсселе озабочены связями между членами правительства Греции и компанией Intellexa — она занимается маркетингом шпионского ПО Predator, разработанного в Израиле.

«Правительственные чиновники Греции не ответили нам на вопрос, почему ведется эта слежка и почему не проводится независимое расследование», — уточнила Брикмонт. — Премьер Мицотакис уже должен был уйти в отставку. Ведь мы знаем, что, придя к власти, он поставил под свой контроль спецслужбы. Похоже, что за членами самого правительства тоже следили».