Россияне стали чаще делать покупки с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram — 39,3% жителей страны покупали товары через эти сервисы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Calltouch.

По сравнению с февралем текущего года этот показатель вырос на 11%. Из 10 000 опрошенных социологами 2840 пользователей покупали товары в WhatsApp, а 1090 — в Telegram. При этом 6070 респондентов заявили, что никогда не пользовались мессенджерами с этой целью.

«Несмотря на активное развитие мессенджеров и рост их аудитории, большинство пользователей продолжают использовать Telegram только для личного общения. Для совершения покупок россияне выбирают уже привычные способы — оставляют заявку на сайте компании или совершают звонок. Тем не менее, мы видим огромный потенциал в мессенджерах как канале продаж ближайшего будущего», — рассказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

Специалисты назвали способ торговли через мессенджеры удобным, но убеждены: пока их возможности ограничены, поскольку у приложений для обмена сообщениями слабо развита инфраструктура, способная защитить от мошенничества. Тем не менее трафик на подобных площадках будет расти. После блокировки в России зарубежных соцсетей привычные способы контакта бизнеса с аудиторией стали недоступны.

В июне РБК со ссылкой на данные маркетингового агентства Sidorin Lab писал, что россияне стали активно продавать вещи иностранных брендов, которые объявили о приостановке работы в России. По данным аналитиков, всплеск числа объявлений о перепродаже был зафиксирован в 20-е числа мая: количество объявлений в неделю выросло с 1500 до 4000. Объявления о продаже были опубликованы более чем в 30 источниках. С начала июня 2021 г. по 20 июня 2022 г. было зарегистрировано более 82 000 упоминаний брендов в комбинации с предложением продажи, 37% из них опубликовали после 1 марта 2022 года.

Самая популярная категория вещей для перепродажи — спортивная одежда и обувь. Аналитики отметили, что объявления о перепродаже премиальных брендов одежды, а также косметики и ювелирных товаров не получили массового распространения. Брендовую одежду чаще всего продают пользователи из Москвы и Подмосковья — 18% всех объявлений, Петербурга и Ленинградской области — 8%. Объявления преимущественно публикуют во «ВКонтакте» — 79%, Telegram — 13%, Instagram — 4%, Facebook — 3%, в «Одноклассниках» — 1%.