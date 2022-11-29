Футболист Бобур Абдихоликов, уроженец Узбекистана, назван лучшим игроком года чемпионата Беларуси. Накануне в Минске прошла церемония закрытия футбольного сезона-2022 «Звездный мяч».

Нападающий клуба «Энергетик-БГУ» Бобур Абдихоликов признан лучшим нападающим, бомбардиром и самым полезным футболистом высшей лиги с 26 голами и 4 результативными подачами. Он завоевал звание лучшего футболиста сильнейшего дивизиона страны.

В мае 2017 года Бобур впервые сыграл за сборную Узбекистана до 23 лет. Спустя год вместе с командой выиграл молодежный чемпионат Азии в Китае и уже в 2019-м стал основным игроком под руководством тренера Равшана Зайдарова.

Бобир Абдухоликов — уроженец Кашкадарьинской области. Начинал карьеру в каршинском «Насафе». В мае 2017 года Бобур впервые сыграл за сборную Узбекистана до 23 лет. Спустя год вместе с командой выиграл молодежный чемпионат Азии в Китае и уже в 2019-м стал основным игроком под руководством тренера Равшана Зайдарова. Абдухоликов в 2020 году, играя за «Насаф», забил семнадцать мячей, заняв второе место в споре бомбардиров Суперлиги Узбекистана после Драгана Черана из столичного «Пахтакора» (20 голов). Он перешел в «Энергетик»-БГУ в мае 2021 года. За сборную Узбекистана футболист провел 4 матча.