Цена на золото закрепилась на уровне 1 790 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Последние два года котировки снижались на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих центральных банков, которые старались остановить рекордную инфляцию. На таких уровнях драгметалл торговался в апреле 2020 года. Продолжится ли эта тенденция и стоит ли вкладывать деньги в слитки — разбирался TRT на русском.

Валюта дешевеет — золото растет

Основными причинами падения цен на золото в последние месяцы, прежде всего стало повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США. Однако 30 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл объявил о планах повысить ее менее чем на 0,75 процентных пункта, хотя до этого регулятор повышал ставку четыре раза подряд именно на такой показатель.

«Денежно-кредитная политика влияет на экономику и инфляцию с неопределенным замедлением, и полный эффект от нашего быстрого ужесточения [этой политики] пока все еще не ощущается. Таким образом, имеет смысл смягчить темпы повышения ставок по мере приближения к уровню сдерживания, который будет достаточным для снижения инфляции», — заявил он, добавив, что это может произойти уже в декабре. Аналитики прогнозируют повышение на 59 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых.

Сигналы от ФРС влияют на котировки золота, поскольку они отражаются на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость драгоценного металла. Серебро в декабре подскочило в цене на 3% и стоит $22,20 за унцию. Палладий подорожал на 2,1%, до $1905,5 за унцию, платина увеличилась на 1,5%, до $1054,5 за унцию.

Инвесторы на фоне роста ставок ФРС видят большую выгоду в трежерис, чем в золоте, что и вызывает отток средств из металла и влияет на его котировки. Это нормальный процесс, учитывая мировую финансовую конъюнктуру.

«Доллар немного снизился, что помогает ценам на золото расти», — отметил Росс Норман, независимый аналитик. «На золото одновременно влияют два противоположных драйвера. Тем не менее я не ожидаю увеличения длинной позиции по золоту и существенного роста цен перед концом года», — подчеркнул он.

Надежно, но не прибыльно

«Золото было и остается защитным активом, — говорит TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Но сейчас его динамика связана с действиями ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики: чем выше ставки, тем больше доходность гособлигаций, куда инвесторы перекладываются. Кроме того, рост доллара относительно других мировых валют также оказывает давление на котировки металла — здесь обычно отмечается обратная корреляция металла к американской валюте, потому что и доллар, и золото — это резервные активы».

В феврале и марте на фоне отмены НДС на покупку слитков спрос к золотым монетам был настолько высоким, что мог превышать предложение. Сейчас ситуация стабилизировалась, но драгоценные металлы все еще пользуются популярностью. Например, российский банк Тинькофф даже запустил их доставку на дом для премиальных клиентов.

Главный аналитик ТeleTrаde Марк Гойхман предупреждает, что риски такие вложений, как и у иных инструментов существуют: «Они заключаются не только в возможности уменьшения цены. Есть возможные потери на разнице курсов покупки и продажи, например, слитков, котировок ОМС. Для слитков — риски потери, хищений, повреждений, затраты на хранение. Для ювелирных изделий — снижение стоимости из-за ношения и так далее».

Эксперты, опрошенные TRT на русском, убеждены: золото остается хорошим способом вложения для сохранения активов, но прибыли металл сейчас не принесет.

«Обычно золото — убежище в период высокой инфляции, которую мы сегодня наблюдаем, — говорит TRT на русском профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Солодков. — Сейчас ожидается рост ставок ФРС и особенно ЕЦБ, которые достаточно сильно отстают. Это будет означать увеличение доходности по депозитам. Как известно, само по себе золото никакого процента дохода не приносит. А поэтому, с моей точки зрения, в данный конкретный момент такое вложение — не то, что нужно для сбережения своих денег».

Аналитик назвал самые надежные, на его взгляд, способы для сохранения финансов: соответствующие банковские вклады, доходность по которым коррелируется с величиной инфляции, либо хранение в высокодоходных облигациях.

Перспектив для роста добычи также не наблюдается, продолжает Солодков: «Сегодня используются старые месторождения, новых открытий не произошло. Роста поступления золота для использования в промышленности тоже не замечено. Хотя теоретически это может произойти при массовом переходе на электромобили».

Однако в следующем году золото наверняка развернется, начнет дорожать, убежден Деев: «Сейчас котировки достигают уровня 1,7 тысячи долларов за тройскую унцию, но, когда ФРС будет сворачивать повышение ставок (наверняка уже в середине следующего года), стоимость металла будет расти и способна дойти до отметки 2,5 тысячи долларов за унцию».

Таким образом, когда центральные банки перестанут повышать ставки, а мировая рецессия будет только расширяться, спрос на золото снова взлетит.