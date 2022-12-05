Анкара ведет подготовительные работы для запуска предложенного Россией газового хаба, заявил 4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Как вы знаете, [президент России Владимир] Путин выдвинул проект газового хаба в Турции для перераспределения газа в Европу. Мы сейчас готовимся к этому», — сказал турецкий лидер во время встречи с турецкой молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.

«В настоящее время мы ведем 540 новых буровых работ [по разведке газа], надеюсь, они увенчаются успехом», — уточнил президент. По его словам, газовые инициативы не ограничиваются разработкой месторождений в Черном и Средиземном морях.

12 октября Владимир Путин заявил, что Москва может перенаправить транзит газа из поврежденных ниток газопровода «Северный поток» в Турцию по «Турецкому потоку». «В настоящее время это самый безопасный маршрут снабжения», — уточнил Путин.

С октября «Турецкий поток» остается единственным трубопроводом, по которому поставляется значительное количество российского газа в Европу. Но эта ветка не сможет заменить газопроводы «Северного потока» через Балтийское море, поскольку выпадающие объемы превосходят пропускную мощность «Турецкого потока». Суммарная мощность последнего — 31,5 млрд кубометров.

«Мы могли бы рассмотреть вопрос о строительстве еще одного газопровода и создании газового хаба в Турции для продажи в третьи страны, особенно в Европу», — заявил Путин.

19 октября президент Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании в кратчайшие сроки международного газового хаба в Турции.

Как уточняет агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии, в европейской части республики.

«Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, связанным с газопроводами и сжиженным природным газом. В данной связи проводим активные переговоры со многими странами — от Центральной Азии и Средиземного моря. Готовимся создать в Турции газовый рынок, который объединит на одной площадке более одного игрока, позволит заключать контракты, и тем самым формировать цены на газ», — заявил Эрдоган.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» действует с 2003 года, его проектная мощность — 16 млрд кубометров газа в год, общая протяженность — 1213 км.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Его эксплуатация началась в январе 2020 года.

В 2021 году «Газпром» прокачал в Турцию по «Голубому потоку» 15,98 млрд кубометров газа, что стало рекордным с момента запуска трубопровода.

Поставки по «Турецкому потоку» в прошлом году выросли на 63%, отмечал холдинг.