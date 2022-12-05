С 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза и Великобританию. Также начинает действовать потолок цен на нефть из России — отныне страны G7, Австралия и ЕС не могут закупать сырье из РФ, если оно стоит свыше $60 за баррель.

«G7 и все государства — члены ЕС приняли решение, которое еще сильнее ударит по доходам России и снизит ее способность вести войну в Украине. Это также поможет нам стабилизировать мировые цены на энергоносители, что принесет пользу странам по всему миру, которые в настоящее время сталкиваются с высокими ценами на нефть», — пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На фоне санкций нефть марки Brent выросла примерно на 0,6% — до $87 за баррель. Средний рост на рынке составил 2%. Среди причин роста также ослабление коронавирусных ограничений в Китае и решение ОПЕК+ сохранить текущие квоты на добычу.

Российская марка Urals подешевела даже ниже предложенного потолка: в ноябре ее средняя цена, по данным Минфина РФ, составила $66,5 — на 6% меньше, чем в октябре.

Согласование потолка цен далось Евросоюзу непросто. Восточноевропейские участники ЕС — Польша и страны Балтии — выступали за введение потолка на уровне $30. Греция и Мальта — за то, чтобы не опускать лимит ниже $70. В итоге Еврокомиссия согласовала компромиссный потолок на уровне $60. Еще одно послабление: Брюссель разрешил Венгрии не соблюдать ценовой потолок и закупать нефть вне установленного лимита.

По словам нефтяного стратега Bloomberg Джулиана Ли, в конце ноября Urals торговалась с огромным дисконтом в $33,28, или примерно в 40%, по отношению к марке Brent. Год назад Urals торговалась с гораздо меньшим дисконтом в $2,85. Потому, считает аналитик, установленный потолок в $60 - это «огромная щедрость» по отношению к России и существенно на поставки страны он не повлияет.

Москва не согласится на установленный Евросоюзом потолок цен на сырую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил: Россия не будет поставлять нефть в страны, присоединившиеся к запрету.

МИД Китая также заявил, что продолжит энергетическое сотрудничество с Россией «на основе уважения и взаимной выгоды». Reuters уточняет: в сентябре РФ стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Китай после Саудовской Аравии — поставки страны в КНР выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. За первые девять месяцев года экспорт нефти из РФ в Китай вырос почти на 9% и составил 64,2 млн тонн.

Картель стран-экспортеров нефти ОПЕК+, который неформально возглавляют Россия и Саудовская Аравия 4 декабря провел онлайн-встречу и решил сохранить добычу на прежнем уровне. В октябре группа осуществила значительное сокращение добычи на 2 млн баррелей в день.

Решение ничего не менять учитывало всплеск волатильности, непредсказуемость со стороны спроса и предложения, а также скачки цен последней недели, пишет Bloomberg.

Каких-то других решений можно ожидать по итогам следующей встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в феврале, отмечает российское экономическое издание The Bell. К этому времени станет понятно, как изменился рынок. К тому же, как отметили в Госдепартаменте США, установленный потолок цен на российскую нефть может быть пересмотрен, если страны G7 увидят, что мера не действует.

На этом санкции ЕС против российского сырьевого экспорта не заканчиваются: ценовой потолок на нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля 2023 года.