Утром 7 декабря по всей территории ФРГ начались обыски и задержания, федеральная прокуратура сообщила о раскрытии боевой сети заговорщиков. По данным ведомства, подозреваемые создали организацию Reichsbürger («‎Патриотический союз») и ‎годами планировали насильственный госпереворот в ФРГ. Секретной базой для собраний заговорщиков стал Бад-Лобенштайн в Восточной Тюрингии.

Новостное агентство MDR сообщило, что в поле зрения прокуратуры около 50 подозреваемых, 25 из них уже арестованы. Обыски идут в 130 домах по всей стране, операцию проводят свыше 2400 полицейских.

Одна из задержанных участников боевой организации, как утверждают в прокуратуре, — гражданка России. В посольстве РФ в Берлине не подтвердили информацию о задержании российских граждан в рамках операции прокуратуры.

Как уточняет ZDF, со ссылкой на генпрокурора Германии, группировка готовилась к свержению правительства с ноября 2021 года. Внутри союза существовало военное подразделение, которое закупало вооружения и проводило стрелковые тренировки. Некоторые из членов организации также служили в вооруженных силах ФРГ в Бундесвере. Заговорщики пытались вербовать солдат и сотрудников полиции.

Для вступления в организацию требовалось иметь гражданство Германии и разделять идеологию QAnon — сторонники этого движения считают, что миром управляет «глубинное государство», отрицают вакцинацию от коронавируса и гриппа.

По данным Die Welt, заговорщики в Баден-Вюртемберге планировали принять меры против врачей, проводивших вакцинацию. Сторонники группировки расклеивали фотографии врачей и публичные угрозы в их адрес.

Опальный принц

Одним из создателей и покровителей «‎Патриотического союза»‎ полиция называет потомка прусского монарха Генриха XIII, 71-летнего принца Ройсса. Заговорщики планировали поставить его во главе нового правительства, утверждает полиция. По ее данным, принц играл ведущую роль в планах группировки по перевороту и участвовал в сборе средств для союза. Принца объявили в розыск.

Базой для собраний заговорщиков стал охотничий домик принца недалеко от Бад-Лобенштайна в Тюрингии.

В прошлом Принц Ройсс привлекал внимание своими антисемитскими высказываниями, он, в частности, утверждал, что Германия перестала быть суверенным государством и что «‎‎еврейские элиты разжигают войны, потому что они приносят им пользу».

Среди задержанных также бывшая депутат Бундестага от праворадикальной партии «‎Альтернатива для Германии»‎ Биргит Малсак-Винкеманн.