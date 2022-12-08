Дагестан и Азербайджан обсудили запуск прямого авиасообщения между столицами республик, развитие транспортного коридора «‎Север-Юг» и обмен опытом в сфере морских перевозок‎. Об этом говорится на сайте главы Дагестана Сергея Меликова по итогам его встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Политики обсудили модернизацию КПП на границах, чтобы ускорить прохождение грузов по маршруту «Север-Юг», который должен связать Россию через Азербайджан с Ираном и Индией.

Как отмечает «‎Интерфакс-Азербайджан»‎, сейчас Баку и Махачкала проводят масштабную реконструкцию самого загруженного КПП на российско-азербайджанской границе — многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Яраг-Казмаляр».

Росгранстрой, занимающийся реконструкцией пункта МАПП, уточняет: после расширения его пропускная способность вырастет почти в три раза по количеству транспорта и туристов — до 1400 транспортных средств и до 5100 человек в сутки. Завершить первый этап реконструкции планируется до конца 2022 года. Уже сейчас на МАПП организовано движение по 2 новым дополнительным полосам для грузовых автомобилей.

До конца 2026 года РФ планирует модернизировать еще два пункта пропуска на границе Дагестана и Азербайджана — это МАПП «Ново-Филя» и «Тагиркент-Казмаляр». Оба пункта также входят в состав коридора «Север-Юг».

Транспортный маршрут свяжет железнодорожные и автомобильные трассы России, Азербайджана, Ирана и Индии. По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, длина коридора составит свыше 5 тыс. км, уже сейчас по нему проходит более 14 млн. тонн грузов. Создание и развитие коридора «‎Север-Юг»‎ позволит РФ включиться в другие транзитные потоки, в том числе идущие в обход России, отметил вице-премьер. По его словам, к 2030 году планируется довести объем перевозок по транспортному коридору до 32 млн тонн грузов.

Прямоеавиасообщение

Глава Дагестана также обсудил с азербайджанским министром запуск авиаперевозок между аэропортами Азербайджана и Махачкалы.

Запуск рейсов планировали еще в июне, полеты должна была осуществлять российская авиакомпания Utair. Но 6 июня пресс-служба махачкалинского аэропорта заявила, что авиационные власти Азербайджана отозвали у авиакомпании разрешение на выполнение полетов в этом направлении без точных сроков возобновления рейсов.

В конце 2021 года S7 Airlines также заявила о планах начать полеты из Махачкалы в Баку, но в марте 2022 года, на фоне санкций ЕС и сообщений об аресте лизинговых самолетов отменила все рейсы за рубеж. Тогда же все полеты в РФ отменили и авиакомпании Азербайджана Azal и Buta Airways, но возобновили их уже в июне.

Сейчас добраться из столицы Дагестана в Баку можно с пересадками в Грозном, Краснодаре либо Сочи.

Азербайджанский министр Рашад Набиев отметил особое отношение азербайджанского руководства к сопредельной республике и выразил готовность к сотрудничеству по всем обозначенным вопросам.

«Нам очень приятно видеть вашу открытость и желание сотрудничать. Мы договорились о том, что составим дорожную карту на следующий год, хотелось бы предусмотреть в этом плане локальные мероприятия по взаимодействию наших профильных министерств. Ждем вас в нашу республику не только в качестве партнеров, но и просто гостей», — заявил Меликов.

Морской порт

Махачкала также планирует изучить опыт Азербайджана в сфере строительства и расширения морских хабов: это «‎крайне актуально»‎ в связи с реконструкцией международного морского порта столицы Дагестана, отметил Меликов. По его словам, пропускная способность Махачкалинского порта имеет потенциал к увеличению перевалки различных грузов.

Ранее ТАСС со ссылкой на гендиректора порта Мурада Хидирова сообщил, что причалы готовы принимать нефтетанкеры грузоподъемностью в 13 тыс. т, но из-за недостаточной глубины каналов суда идут загруженными только на две трети. Потому в Махачкалинском порту в 2022 году начались дноуглубительные работы — они позволят увеличить объем перевалки нефти и нефтепродуктов на 2 млн т ежегодно без создания дополнительных мощностей.

Росрыболовство уточнило, что ввод в эксплуатацию обновленного рыбного порта Махачкалы обеспечит первичную переработку 18 тыс. тонн рыбы и создаст свыше 100 рабочих мест.

Как сообщило агентство Anadolu, 6 декабря глава Дагестана провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который подчеркнул важность взаимных визитов для развития отношений между республиками.