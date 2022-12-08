С начала войны в Украине сильно нарушились или полностью разорвались международные логистические цепочки. Авиасообщение между Россией и ЕС отсутствует, морские перевозки в упадке, ряд железнодорожных направлений заблокированы, трубопроводы перекрыты. Москва спешно переориентирует поставки грузов, пробивая маршруты в Китай, Иран и Индию. Евросоюз строит коридоры в обход российской территории. Как рынок приспосабливается к новым условия — в материале TRT на русском.

Долгосрочные перспективы

Крупнейшие европейские транспортные компании отказались отправлять грузы в Россию почти с первого дня войны в Украине. Свою деятельность прекратили — FedEx, UPS и DHL. Из российских портов ушли основные мировые морские перевозчики — Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Yang Ming.

Санкционный удар стал колоссальным: грузооборот порта в Санкт-Петербурге упал на 85% по сравнению с прошлым годом. В Новороссийске — примерно на 50%. При этом порты Дальнего Востока оказались перегружены. Рынок в регионе поделили между собой две основные компании: Fesco и корейская Sinokor Merchant Marine. В основном морская инфраструктура во Владивостоке работает на сообщение с Китаем, но есть возможность доставлять грузы в Индию, Вьетнам и Бангладеш.

Растет и железнодорожный грузооборот с Пекином. Российский экспорт в КНР через Казахстан увеличился с марта почти на 54%, сообщил замглавы РЖД Алексей Шило. Теперь в планах российского Минтранса выделить $30,8 млрд на строительство железных дорог в Казахстане, Монголии и Китае протяженностью в три тысячи километров. Ожидается, что проект будет реализован до 2030 года.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров считает, что подобные инвестиции окупятся при условии, если в течение 10-15 лет Китай отстоит право на переход от индустриального типа экономики к высокотехнологичному, а Россия перейдет от сырьевого к индустриальному.

«Обрабатывающая промышленность, базирующаяся в Китае, начала бы свой постепенный переезд в Россию на благодатную почву доступного сырья, электроэнергии, транспортной инфраструктуры и дешевой квалифицированной рабочей силы. Попутно в китайской экономике наращивался бы выпуск высокотехнологичной продукции, что позволило бы Китаю «переключить передачу», обеспечить фундамент для сохранения высоких темпов роста на 2-3 десятилетия вперед и стать для России самым привлекательным рынком сбыта практически по всем товарным позициям», — пояснил он в комментарии TRT на русском.

Россия поставляет в Китай нефть, природный газ и уголь — на эти сырьевые товары приходится около 70% стоимости экспорта. Из КНР идут смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

«Сейчас Китай для России является основным дружественным торговым партнером. Сравнимой альтернативы ему не видно, по крайне мере, на ближайшие 10 лет», — говорит TRT на русском генеральный директор логистической компании ООО «РФК Групп» Максим Чепов.

Тем не менее компенсировать потерянную торговлю между Европой и Россией Пекин не в силах. Этим летом ЕС экспортировал в Россию товаров на 43% меньше, чем за тот же период год назад. Для сравнения: согласно отчету Kiel, китайский экспорт вырос лишь на 23%.

Ближе к Тегерану, дальше от ЕС

«Россия перестает быть востоком Европы и начинает осмысливать себя как север Евразии. Именно в этом ключе сегодня встраивается логика нашего развития», — заявил зампредседателя правительства России Алексей Оверчук.

27 октября в Баку прошла встреча представителей правительств России, Азербайджана и Ирана по вопросам более эффективного использования и развития потенциала транспортного коридора «Север — Юг». Представители трех стран подписали Декларацию о развитии маршрута.

Он пройдет по суше и морю. Первый путь — железнодорожный через Дагестан, Азербайджан и Иран с выходом к портам Персидского залива. Второй, морской, должен обеспечить взаимосвязь между портами государств Каспийского моря. И третий — вдоль восточного берега Каспия, через Казахстан и Туркменистан в Иран. Эта ветка практически достроена, но проблема упирается в Тегеран: железнодорожная инфраструктура в стране не развивалась много лет, к тому же на пути будущей трассы много гор. На развитие проекта Москва готова выделить еще $1,5 млрд.

«Заинтересованность России в развитии транспортного коридора Север-Юг обусловлена переориентацией российской экономики на Восток. Если мы посмотрим на основную альтернативу — морской маршрут через Суэцкий канал, то станет понятно, что «Север-Юг» во-первых дешевле по транспортировке контейнеров, а во-вторых короче примерно в два раза», — поясняет TRT на русском Федоров.

С самого начала войны Россия сделала крутой разворот на Иран. По итогам первого полугодия товарооборот между государствами вырос почти в два раза. Российские и иранские официальные лица неоднократно демонстрировали намерение укреплять отношения во всех отраслях.

Так, страны договорились о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании. Тегеран уже экспортирует автомобили в Азербайджан и Армению. Кроме того, Москва намерена закупать детали и оборудование для гражданских самолетов. Из России же идут продовольственные товары, древесина, бумажные изделия, химия и металлы.

«Для России, которая видит среди своих основных торговых партнеров в будущем и Индию, и Иран, расширение такой транспортной альтернативы является очевидным решением для интенсификации взаимной торговли и нивелирования санкционных ограничений, — подчеркивает аналитик. — Так что, учитывая важность коридора Север-Юг при сохранении восточного вектора движения российской экономики, нет сомнений, что он будет очень активно развиваться».

Сумеречная зона

Сегодня более 80% сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай-Европа проходит через Казахстан, объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По данным ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута, за последние девять месяцев объем товаров, следующих по коридору, увеличился второе по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Мы сделаем Транскаспийский международный транспортный маршрут основным связующим звеном, который будет способствовать более полной реализации наших транзитных и экспортных возможностей. Мы усилим морские порты и флот, создадим на Каспийском море контейнерный хаб», — сказал Токаев 26 октября.

Транскаспийский, или Срединный, маршрут в 2014-м разработали Казахстан, Азербайджан и Грузия. После того, как Россия аннексировала Крым, впервые прозвучал вопрос: как возить грузы в обход Москвы.

Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Европейский банк реконструкции и развития работает над технико-экономическим обоснованием этого маршрута. «Как ЕС, мы явно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями. Мы должны углубить наши связи с регионом и использовать тот огромный потенциал, который он может предложить с точки зрения поставок энергии, критического сырья и новых транспортных коридоров, не зависящих от России», — подчеркнул он.

В развитии проекта крайне заинтересованы и власти Китая. «Логично, что самая мощная общемировая фабрика хочет иметь независимые ни от кого пути грузообмена, — отмечает Чепов. — И, хотя железнодорожные перевозки из Китая в ЕС по территории России очень удобны для Китая как с точки зрения экономии времени, так и средств, такая страна не будет зависимой от партнеров какой-либо одной страны. Для России это еще один факт отключения от глобальной транспортной сети».