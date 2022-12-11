Нефтяные котировки не смогли поднять ни введение эмбарго на российское топливо, доставляемое по морю, ни резкое сокращение ОПЕК+ квоты на добычу до 2024 года. С начала недели нефть подешевела уже более чем на $10 или почти на 12%. Эксперты считают: тенденция будет продолжаться.

К концу недели стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $76 за баррель. Цена стала минимальной с 27 декабря 2021 года. В то же время январский фьючерс на марку WTI снижался на 0,52% до $71,63 за баррель.

Нефтяные котировки падают на фоне неопределенности с перспективами в глобальной экономике и спроса на топливо. К тому же многие центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, а макроэкономические перспективы ухудшаются, пишет Bloomberg.

«Нефть дешевеет по нескольким причинам. Во-первых, ожидание глобальной рецессии. Ставки центральных банков мира продолжают расти, общемировая инфляция находится на исторических максимумах. Рецессия — это всегда снижение глобального спроса, что негативно влияет на котировки. Второй момент — Китай. Из-за коронавирусных ограничений и сопутствующих экономических проблем, спрос на энергоресурсы снизился. Это два ключевых фактора, которые определяют негативную динамику», — поясняетTRT на русском директор Фонда энергетического развития России Сергей Пикин.

Тем временем рынки продолжают анализировать последствия ограничения цен на российскую нефть со стороны США и Евросоюза. 2 декабря ЕС согласовал «потолок» на поставки нефти из России на уровне в $60 за баррель. На следующий день к санкции присоединились Австралия и страны G7. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки российского топлива по морю. Ожидалось, что это дестабилизирует ситуацию, но этого не произошло.

«Нефтяные котировки формируется под воздействием огромного количества факторов: политика ОПЕК, уровень ее добычи, погодные условия, отпускной сезон при наличии или отсутствии такого. Как правило, цена на нефть слабо предсказуема. В России ожидали, что после введения «потолка» котировки пойдут вверх, но этого не произошло», — отмечает в комментарии TRT на русском директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

Потолок цен на российскую нефть, санкции — уже давно включены в стоимость, и ничего нового и агрессивного рынок не ожидает, объясняет Пикин: «Даже снижение добычи странами ОПЕК + тоже учитывается, тем более что страны пока не собираются менять свою позицию, то есть дополнительно не увеличивают и не снижают добычу». Он предположил, что в следующем году котировки могут стабилизироваться на уровне $80 за баррель.

Тем временем агентство Bloomberg сообщает, что Россия рассматривает возможность установления минимальных цен на экспорт нефти. По словам источников издания, Москва может либо ввести фиксированную стоимость, либо предельный уровень дисконта к эталонному сорту топлива.

По словам Пикина, подобные меры не отразятся на уровне котировок. Все страны, которые ввели потолок цен, поддержали эмбарго на российскую нефть. То есть полный запрет на ее поставки. Поэтому неважно какой будет ее стоимость $10 или $60. Страны все равно не будут ее покупать, поскольку это элемент санкций.

При этом стоимость Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель после введения ограничений на морские поставки российской нефти. Продавцам приходится делать огромные скидки, чтобы привлекать клиентов на большие объемы. Это может серьезно ударить по российской экономике.

«Российский бюджет исходит из экспортной цены и налога на добычу полезных ископаемых. Экспортная цена снижается вслед за снижением котировок Brent. А учитывая дисконт, которые предоставляет Москва, то топливо будет значительно ниже $60», — отмечает эксперт.

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2022 года более чем вдвое превысит изначальный прогноз, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Таким образом, бюджет страдает от обвала цен на российскую нефть, которая на фоне эмбарго ЕС подешевела почти вдвое. В следующем году Минфин ждет падения нефтегазовых доходов на 23%.