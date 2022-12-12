Кинокартина «Треугольник печали», снятая холдингом TRT и шведским режиссером Рубеном Эстлундом при участии других стран, получила четыре награды на 35-ой церемонии вручения Европейской киноакадемии, которая проходила в Рейкьявике.

Лента взяла награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», Эстлунд получил приз за лучшую режиссуру, а актер Златко Бурич, сыгравший в ленте российского миллиардера, признан лучшим актером. В мае 2022 года фильм «Треугольник печали» взял приз Каннского кинофестиваля.

Таким образом совместное кинопроизводство TRT и европейских режиссеров удостаивается наград Европейской киноакадемии уже второй год подряд. В 2021 фильм «Куда ты идешь, Аида?» о геноциде в Сребренице во время Боснийской войны, снятый TRT и режиссером Ясмилой Жбанич, был признан лучшим европейским фильмом по версии Европейской киноакадемии.

«Совместный фильм TRT «Треугольник печали» получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшего сценариста и лучшую мужскую роль на церемонии вручения наград European Film Awards, известной как «Оскар Европы». Таким образом, наши фильмы два года подряд становятся лучшими в Европе. Поздравляю съемочную группу», — отметил генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи.

Сатира «Треугольник печали», созданный совместно Турцией, Щвецией, Францией, Великобританией, Германией, Грецией, США, Данией и Швейцарией, рассказывает о том, через что прошла молодая пара топ-моделей во время круиза на роскошной яхте с пассажирами-миллиардерами: русским олигархам, шведским IT-магнатом, американский марксистом и британскими торговцами оружием. Корабль пошел ко дну — и выжившие оказались на необитаемом острове.

Также на церемонии вручения Европейской киноакадемии палестинский режиссер Элиа Сулейман получил почетный приз — за европейский вклад в мировое кино. Картина «Должно быть, это рай» Сулеймана, спродюсированная TRT, участвовала в Каннском кинофестивале 2019 года, где удостоилась специального упоминания жюри и награды FIPRESCI.

10 декабря на 35-й церемонии вручения Европейской кинопремии были объявлены номинанты на приз LUX Audience Film Award, среди них также значится совместная с TRT картина «Треугольник печали». Эта награда была учреждена в 2020 году и представляет собой синтез двух ранее существовавших трофеев: LUX Prize и EFA People's Choice Award. Первый присуждался лучшему европейскому фильму по мнению членов Европарламента, второй был призом зрительских симпатий. Победитель определится путем голосования как широкой аудитории, так и членов Европарламента. Каждой стороне принадлежит по 50% голосов. Церемония награждения состоится 14 июня 2023 года в Страсбурге.