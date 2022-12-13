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Население Узбекистана превысило 36 миллионов
С начала года число жителей страны увеличилось на 550 тыс. человек
Население Узбекистана превысило 36 миллионов
Фото: АА / Others
13 декабря 2022 г.

Численность постоянного населения Узбекистана на 9 декабря превысила 36 млн человек. Об этом сообщил Государственный комитет республики по статистике. За первые десять месяцев 2022 года прирост составил 549,7 тыс. человек или 1,6%.

В 2011 году в стране проживало всего 28 млн человек — за 11 лет население выросло на 8 млн человек. К 2030 году число жителей республики, как ожидается, достигнет 40 млн человек. Основные драйверы роста — Самаркандская, Ферганская, Кашкадарьинская и Андижанская области.

По данным на 9 декабря, мужского населения в Узбекистане — 18,1 млн, женщин немногим меньше — 17,9 млн.

В статистике учитывалось постоянное население — то есть жители республики, которые на момент переписи постоянно проживали в конкретном населенном пункте или территории. Временно отсутствующие жители в этой статистике также учтены.

По численности населения Узбекистан находится на 41 месте в мире, уточнили в комитете.

На республику приходится более половины всего населения Центральной Азии: в пяти странах региона (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) проживает 76,2 млн человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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