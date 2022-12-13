За последние несколько лет криптовалюта пережила волну стремительных взлетов и падений. Но нынешняя криптозима может стать одной из самых серьезных. За год Bitcoin подешевел более чем на 65%. Эксперты убеждены: если индекс S&P500 обвалится, кризис затянется до конца следующего года.

Термином «криптозима» называют период длительного и серьезного падения стоимости цифровых валют. В прошлом их было несколько. Первая — в феврале 2014 года. Популярную в то время биржу Mt.Gox взломали и похитили 744 тысячи биткоинов. Компания объявила о банкротстве, на рынке началась паника. За год курс BTC снизился на 87%.

С конца 2017 года биткоин колебался далеко от предыдущих пиковых цен. Однако в декабре 2020-го его курс несколько раз обновлял максимумы, набрав порядка $5 тысяч. В общей сложности за год его рост составил более 240%.

Сегодня эксперты заявляют: в индустрии есть все признаки очередной наступившей криптозимы. Так, биткоин обвалился ниже $16 тысяч, что стало самым низким показателем за два года. Одним из определивших судьбу рынка факторов стало банкротство второй по величине биржи FTX. Это вызвало цепную реакцию. Уже известно о плачевном состоянии американской биржи BlockFi, разорилась австралийская Digital Surge, свернуть торговлю намерены в руководстве Genesis.

«Криптозима вызвана ужесточением денежно-кредитных политик центральными банками, а также обрушением алгоритмического стейблкоина UST от проекта Terra и банкротством биржи FTX, — поясняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Центральные банки повышают процентные ставки для сдерживания инфляции, которую раскрутили западные страны, вызвав энергетический кризис антироссийскими санкциями и печатанием денег в период пандемии».

Важную роль в падении рынка сыграл человеческий фактор, считает международный финансовый аналитик Андрей Плотников: «Рост был сильный и очень быстрый в 2021 году, поэтому люди относили биткоин к спекулятивным активам. В подобных сделках люди не ждут годами, а забирают прибыль сразу же, как ее увидели. Со всей цифровой валютой так и произошло. Активы резко взлетели, и игроки начали из них выходить. За счет этого и произошло резкое падение».

От наступившего кризиса сильно пострадали майнинговые компании. Значительно упали акции Riot Blockchain (RIOT) и Marathon Digital (MARA). Эксперты, опрошенные TRT на русском, считают, что сегодня не самый лучший момент инвестировать в крипту. «Рынок контролируют продавцы. Признаков к слому нисходящего движения нет. Про инвестиции в цифровую валюту и майнинг стоит отложить, пока курс биткоина не превысит уровень $22500 и не завершится цикл повышения процентной ставки ФРС США. Сохраняются высокие риски падения курса биткоина до зоны $10000-$12000. А средняя стоимость майнинга составляет $19300», — говорит Антонов.

Невозможно точно предсказать, когда начнется или закончится криптозима. Хотя и на фондовом рынке наблюдается череда роста и падений, криптовалюта насчитывает более короткую историю и поэтому хуже прогнозируема.

«Зависит от поступающих новостей по крупным компаниям, которые оказались в трудном финансовом положении после краха биржи FTX, а также решений регуляторов в отношении криптовалюты и процентных ставок. Инвесторы опасаются глобальной рецессии из-за энергетического кризиса. Поскольку биткоин относится к классу рисковых активов, то он полностью зависим от американского фондового рынка. Если индекс S&P500 обвалится, криптозима может затянуться до 4 квартала 2023 года», — предположил Антонов.

Ситуация может продлиться и до второй половины следующего года, говорит Плотников. Он прогнозирует падение биткоина до $13 тысяч, и именно от этих значений уже можно будет закупать активы. Одними из самых безопасных инвестиций, на его взгляд, может стать покупка крипты, которая имеет под собой реальный бизнес и проекты.