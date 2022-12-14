Министерство обороны Боснии и Герцеговины и государственная оборонная компания Турции ASFAT подписали соглашение о техническом обслуживании танков и бронемашин, находящихся на вооружении боснийского министерства. Об этом сообщили в Минобороны балканской республики.

Соглашение подписали министр обороны БиГ Сифет Поджич и гендиректор ASFAT Эсад Акгюн.

«Турция всегда готова оказать помощь вооруженным силам Боснии и Герцеговины. Ценность этого контракта не только в том, что ВС БиГ получат запчасти и услуги по техническому обслуживанию этой техники — важно также то, что технические специалисты вооруженных сил республики смогут контролировать весь процесс и пройти обучение для дальнейшего обслуживания своих бронетранспортеров и танков», — заявил посол Турции в Сараево Садык Бабюр Гиргин.

Между тем, министр Поджич отметил успешное сотрудничество между его страной и Турцией, поблагодарив Анкару за поддержку и постоянную помощь в обучении личного состава ВС Боснии и Герцеговины в турецких военных училищах.

Глава Минобороны БиГ уточнил: республика уже имеет опыт успешного сотрудничества с ASFAT по техобслуживанию военных вертолетов, следующие на очереди — танки и бронемашины. Согласно подписанному 12 декабря контракту, турецкая компания также будет отвечать за поставку запчастей для обслуживания военной техники БиГ.

«‎‎Турецкая Республика существенно помогает нам в достижении и поддержании стандартов НАТО в вооруженных силах Боснии и Герцеговины, и мы очень благодарны за это», — заключил министр.

БиГ и Сербия — единственные страны Балкан, которые не входят в НАТО. Сараево присоединилось к программе НАТО «Партнерство ради мира» в 2006 году. Страна начала дальнейшее сотрудничество с НАТО в рамках своего индивидуального плана действий партнерства в январе 2008 года. Однако путь к дальнейшему вступлению страны в альянс блокирует руководство Республики Сербской, одного из трех энтитетов в составе Боснии и Герцеговины.

Сотрудничество между министерствами обороны Боснии и Герцеговины и Турции продолжается с 2006 года, когда страны подписали рамочное соглашение о взаимодействии на уровне силовых ведомств.

Как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, в 2021 году обучение в турецких военных академиях проходили 89 военнослужащих ВС Боснии и Герцеговины, Анкара стала основным партнером БиГ в этом вопросе. В марте 2020 года министры обороны БиГ и Турции подписали соглашение на 200 млн турецких лир ($10,7 млн) по закупке турецких вооружений для ВС балканской республики.

Оборонная компания ASFAT Inc. принадлежит турецкому государству и занимается производством, модернизацией, ремонтом и техобслуживанием военной техники. В распоряжении компании 27 военных заводов и 3 военно-морские верфи.