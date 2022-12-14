Генштаб Того в начале ноября получил три российских боевых вертолета Ми-35 для помощи в борьбе с вооруженными группировками. Об этом пишет Africa Intelligence. По данным портала, контракт закрепляет военно-дипломатическое сближение, начавшееся между Того и Россией в июне 2021 года.

Издание уточняет: африканская страна планирует укрепить свой военный потенциал для противостояния группировкам на севере государства при помощи российского вооружения. План рассчитан до 2025 года.

Ранее, подчеркивает Africa Intelligence, Того уже закупила у РФ вертолеты Ми-17. Их поставка произошла в конце ноября. На вооружении у ВС Того уже есть два российских Ми-8 и три подержанных вертолёта Sud-Aviation 341 Gazelle, поставленных Францией в 2019 году.

Портал отмечает: переговоры о поставке вертолетов прошли еще в конце апреля 2021 года, когда глава МИД Того Роберт Дасси принимал в столице страны Ломе посла-нерезидента РФ Игоря Евдокимова. Ранее стало известно, что заказ на российские военные вертолеты в ноябре разместила и Демократическая Республика Конго.

О поставке вертолетов стало известно в дни, когда в Вашингтоне проходит саммит США-Африка, куда прибыли свыше 50 африканских лидеров. Это второй подобный саммит, организованный США, за последние восемь лет — в последний раз столь масштабное мероприятие проходило еще в 2014 году, при президентстве Барака Обамы. Между тем, в 2023 году РФ планирует провести аналогичную встречу лидеров Африки в РФ.

Президент Того Фор Гнассингбе также участвует в саммите в Вашингтоне по приглашению Джо Байдена.