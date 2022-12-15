В Москве определились с ответом на потолок цен, введенный странами Запада на российскую нефть, поставляемую морем. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа. На каких условиях и куда будет продаваться российские топливо — в материале TRT на русском.

В проекте указа, как пишет газета, запрещается продаваться нефть на следующих основаниях: если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку; если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные лимиту ($60 за баррель).

Кроме того, с разрешения правительства можно будет обходить любые запреты на проведение сделок. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года с возможностью продления. Конкретные детали, в том числе цена предельного дисконта, вероятно, будут прописаны в подзаконных актах правительства.

Партнер информационно-консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в разговоре с ТRT на русском отметил, что большинство этих пунктов «бессмысленны»: «Во-первых, все страны, которые ввели потолок цен, и так отказались от покупки российской нефти. Второе условие также странное, поскольку нефть продается гораздо ниже 40-50 долларов за баррель, а никак не 60. Никто в контракте такие показатели потолка указывать не будет. Ну и третье — это право правительства принимать любые меры. Что это означает — совершенно не ясно».

По его словам, объявленный странами G7 и Австралией предел имеет большое психологическое значение. «Никакие покупатели российского топлива не соглашаются платить за него больше установленного предела. Мы видим, что танкеры, которые уходят из Балтики и Черного моря, отправляют нефть по цене меньше 50 долларов за баррель», — подчеркивает аналитик.

С начала вторжения в Украину Россия потеряла 90% покупателей на ключевом рынке в Европе, сообщал Bloomberg. Часть объемов Москва перенаправила в Китай, Индию и азиатские страны. Однако государства готовы покупать российское топливо лишь с большим дисконтом. Например, индийские НПЗ отказались в сентябре от закупок, поскольку с учетом фрахта стоимость доставки сибирской ESPO оказалась на 5-7 долларов дороже по сравнению с аналогичными сортами из других стран.

Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков считает, что Россия продолжит поставлять топливо в европейские страны, которые не присоединились к эмбарго. И в этом случае может быть задействован последний пункт указа правительства. «Очевидно нефть пойдет в Китай по цене ниже 40 долларов за баррель. Будут продажи в Индию, но там могут быть проблемы со страховкой кораблей», — отметил аналитик в комментарии TRT на русском.

Ранее FT писал, что Москва формирует «теневой флот» из более чем 100 бывших в употреблении танкеров, чтобы обойти западные ограничения на экспорт морским путем. По данным энергетической консалтинговой компания Rystad, у стран появились 103 танкера за счет закупок и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу. Однако, по словам Солодкова, проблемы страхования это не решает.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года более чем вдвое превысит изначальный прогноз. Таким образом, бюджет страдает от обвала цен на российскую нефть, которая на фоне эмбарго ЕС подешевела почти вдвое. В следующем году Минфин ждет падения нефтегазовых доходов на 23%. При этом, по оценке Крутихина, от нефтегазовых санкций российская казна может потерять 30%.

В свою очередь Солодков считает, что прогнозировать это слишком сложно. Он пояснил, что наполняемость бюджета будет зависеть от цены на нефть, которую определят: добыча странами ОПЕК, будет ли зима теплой или холодной, а также спекулятивные моменты, которые обязательно присутствуют на рынке.