Федеральная резервная система США замедлила темпы повышения ключевой ставки до 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 4,25 – 4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Ранее регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 0,75%. Нынешний уровень стал самым высоким с 2007 года, и экономисты прогнозируют его дальнейший рост.

ФРС США увеличивает ставку в ответ на рекордную инфляцию в стране. В ноябре в годовом выражении она замедлилась до 7,1 против 8,2 в сентябре. Притом что последнее десятилетие цены росли менее чем на два процента в год.

«Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергоносители и более широким ценовым давлением», — говорится в сообщении регулятора. Там также отметили, что большое влияние на экономическую ситуацию оказывает война России против Украины.

Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания 14 декабря объявил: решения по ставкам будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих данных. В том числе будут учитываться показатели здравоохранения, состояние рынка труда, инфляционное давление и ожидания, а также финансовые и международные события.

Экономисты агентства Bloomberg прогнозируют, что ставка достигнет пика на уровне 4,9%, что предполагает ее повышение на 0,25% в феврале и марте. Аналитики отмечают, что Пауэллу придется убедить инвесторов, что нынешний шаг в 50 базисных пунктов — это не разворот денежно-кредитной политики и регулятор продолжит бороться с инфляцией.

Однако итоги декабрьского заседания ФРС не утешительны для рынков, обновленный точечный прогноз по процентной ставке нарисовал кривую с отметкой в 5,1% к концу 2023 года, хотя в сентябре ожидалось, что ФРС остановится на 4,6%, говорит ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

«Понятно, что повышение ставки ФРС для фондового рынка и экономики США в целом — это негатив. Уже озвучены намерения регулятора повысить ставку в следующем году до уровня 5-5,25%, что станет сильным испытанием для мировых бирж и стоимости ценных бумаг. Однако ФРС, повышая ставку, действует сравнительно осторожно, так что стоит ожидать, что снижение индексов будет происходить без катастрофических потрясений. Хотя понятно, что дно снижения индексов еще впереди», — поясняет TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Что касается снижения инфляции, уже сейчас видно, что регулятору это удается, отмечает аналитик. Последние данные (7,1%) оказались ниже прогноза (7,3%), что стало позитивом для рынков. Но в течение 2023 года сократить инфляцию до 2% вряд ли удастся, так как это процесс длительный, а разных неожиданных факторов множество: от цен на энергоносители до мировой рецессии.

По словам Федорова, чтобы добиться показателя в два процента, американскому регулятору придется пойти гораздо дальше в ужесточении денежно-кредитных условий. «Для экономики США, это означает только одно: в 2023 году она погрузится в настоящую рецессию и в лучшем случае, как ожидает ФРС, к концу следующего года покажет минимальную положительную динамику в 0,5% годовых. А в худшем — американская экономика испытает спад, сопоставимый с кризисным 2009 годом, когда ВВП США сократился за год на 2,6%».

Экономика США — крупнейшая на планете, которая к тому же управляет глобальной кредитной активностью через процентную ставку в долларах США. По словам эксперта, если в американской экономике происходит спад, на который ни правительство США, ни ФРС не могут ответить антикризисными мерами, то и вся мировая экономика оказывается в условиях низкого спроса и высоких кредитных ставок.