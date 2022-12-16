США проектировали свой зенитный ракетный комплекс Patriot как высокотехнологичную систему противовоздушной обороны, которую не сможет превзойти ни один из их аналогов, пишет TRT World.

Пока бушует украинский конфликт и военные эксперты утверждают, что к 2023 году Москва, скорее всего, задействует свою авиацию в полную силу, США и их союзники разрабатывают новые стратегии, чтобы помочь Украине продержаться как можно дольше.

Критическим моментом может быть появившаяся на этой неделе новость о том, что США согласились направить в Украину ЗРК Patriot — то, чего президент Украины Владимир Зеленский добивался в течение нескольких месяцев, чтобы усилить противовоздушную оборону своей страны.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе эта ракетная технология защищает от возможных ударов со стороны Ирана, Сомали и Северной Кореи.

Официальные лица США подтвердили соглашение, и вскоре ожидается официальное заявление по этому поводу. Но эксперты предупреждают, что эффективность системы ограничена, и она может оказаться незначительной для хода войны.

Что такое Patriot?

Patriot — это зенитный ракетный комплекс, который был впервые использован в 1980-х и может поражать самолеты, а также крылатые и баллистические ракеты малой дальности.

Батарея Patriot состоит из установленного на грузовике комплекса с восемью пусковыми установками, каждая из которых может нести до четырех ракет-перехватчиков, а также наземного радара, станции управления и генератора. Армия США заявила, что в настоящее время обладает 16 батальонами Patriot. В отчете Международного института стратегических исследований (IISS) за 2018 год говорится, что эти подразделения оснащены 50 батареями с более 1200 ракетами-перехватчиками.

Американские батареи регулярно дислоцируются по всему миру. Кроме того, Patriot также эксплуатируется Нидерландами, Германией, Японией, Израилем, Саудовской Аравией, Кувейтом, Тайванем, Грецией, Испанией, Южной Кореей, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Румынией, Швецией, Польшей и Бахрейном.

Система Patriot «является одной из наиболее широко эксплуатируемых, надежных и проверенных систем противовоздушной обороны», и ее возможности могут помочь защитить Украину от баллистических ракет, поставляемых Ираном. Такое мнение высказал Том Карако, директор программы по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Стоимость комплекса

На протяжении многих лет система Patriot и ракеты постоянно модифицировались.

Нынешняя ракета-перехватчик для системы Patriot стоит примерно $4 миллиона, а пусковые установки — около $10 миллионов каждая, сообщает CSIS в своем июльском отчете по противоракетной обороне. При такой цене использование Patriot для уничтожения гораздо меньших по размеру и значительно более дешевых иранских беспилотников, которые Россия, как утверждается, закупает и использует в Украине, экономически неэффективно.

«Выстрел ракетой за миллион долларов по беспилотнику стоимостью $50 000 — это плохая идея», — сказал Марк Канчиан, полковник запаса морской пехоты в отставке и старший советник CSIS.

Проблемы развертывания

Для батареи Patriot может потребоваться до 90 военнослужащих для эксплуатации и обслуживания. В течение нескольких месяцев США не хотели предоставлять сложную систему, потому что отправка войск в Украину для ее эксплуатации не отвечает политической линии администрации американского президента Джо Байдена.

Также были опасения, что развертывание системы спровоцирует Россию, что может привести к еще большей эскалации конфликта. По словам официальных лиц, настойчивые просьбы украинских лидеров и разрушения гражданской инфраструктуры Украины, которые привели к перебоям электричества и теплоснабжения, в конечном счете пересилили сомнения США в отношении поставок Patriot.

Ключевой проблемой остается обучение персонала. Американские войска должны будут научить украинские силы, как использовать и обслуживать систему. Солдаты, прикомандированные к батальонам Patriot, проходят обширную подготовку, чтобы обладать навыками эффективного обнаружения целей, наведения с помощью радара и ее уничтожения.

США обучали украинские войска работе с другими сложными системами вооружения, в том числе с артиллерийскими ракетными системами высокой мобильности, известными как HIMARS.

Во многих случаях им удавалось сократить время обучения, выводя украинские войска на фронт за несколько недель. Официальные лица отказались сообщать подробности о том, сколько времени займет обучение и где именно оно будет проводиться.

Возможности Patriot

Украина сталкивается с целым рядом российских угроз, и Patriot хорош против одних, но бесполезен против других.

Один бывший высокопоставленный военный чиновник, знакомый с системой Patriot, рассказывает, что ЗРК будет эффективен против баллистических ракет малой дальности и его поставка станет убедительным сигналом, свидетельствующим о поддержке США Украины, но одна батарея не изменит ход войны.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, поскольку сделка с Украиной еще не обнародована, отметил, что одна батарея Patriot имеет большую дальность стрельбы, но может охватывать только ограниченную территорию. Например, Patriot может эффективно защитить небольшую военную базу, но не может полностью защитить большой город, такой как Киев. ЗРК может обеспечить покрытие только отдельных сегментов города.

Patriot часто развертываются в виде батальона, включающего четыре батареи. Этого не будет в случае с Украиной, которая, по словам официальных лиц, получит одну батарею.

Patriot имеет более мощный радар, который лучше распознает цели, чем советская система С-300, которую использовали украинцы, но у него есть ограничения, отмечают Карако и Канчиан.

Тем не менее, способность Patriot сбивать баллистические ракеты и самолеты потенциально может защитить Киев, если Россия пойдет на реализацию своих угроз об отправке техники, способной нести тактическое ядерное оружие.

Но это будет зависеть от того, какое вооружение будет применяться, сказал Карако. Если бы это была гравитационная бомба, доставленная военным самолетом, система могла бы нацелиться на самолет. Если речь о крылатой или баллистической ракете малой и средней дальности, то ЗРК также способен их перехватить, сказал Карако.

Компания Raytheon, производящая Patriot, заявляет, что с 2015 года она участвовала в 150 перехватах баллистических ракет. Однако успешность Patriot неоднократно подвергалась сомнению.

В отчете Счетной палаты правительства за 1992 год говорится, что им не удалось найти доказательств, подтверждающих сообщения о том, что система достигла 70-процентного успеха против ракет Scud, которые применялись в ходе войны в Персидском заливе.

Однако, помимо непосредственных возможностей Patriot, его поставка — это еще и значимый сигнал о поддержке Украины.

«Здесь очень много символизма», — сказал Канчиан.