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Власти Лос-Анджелеса решили переселять бездомных в гостинцы
Новый мэр Лос-Анджелеса запускает программу по решению проблемы 40 тыс. бездомных, расселяя их в отелях
Власти Лос-Анджелеса решили переселять бездомных в гостинцы
Фото: Reuters / Reuters
19 декабря 2022 г.

Новый мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что ее администрация начнет переселять бездомных из палаточных лагерей в номера отелей и мотелей в рамках новой программы, которая стартует во вторник.

Басс рассказала в эфире телеканала NBC, что ее план по немедленному переселению бездомных «не коснется всех, но, надеюсь, коснется значительного числа». При этом она сказала, что людей не будут заставлять переезжать.

«Но это не принуждение граждан. Это не штраф или заключение людей в тюрьму. Это перемещение их из палаток в отели или мотели», — отметила она.

В свой первый день на посту мэра Лос-Анджелеса Басс объявила чрезвычайное положение для бездомных. Она пообещала предоставить людям жилье и построить больше домов, чтобы граждане могли почувствовать разницу. По ее словам, результатов прежних усилий по решению проблемы никто не увидел, несмотря на миллиарды, потраченные на программы по борьбе с бездомностью, включая $1,2 млрд в текущем городском бюджете.

Мэр-демократ Басс, ранее занимавшая пост конгрессмена, заявила, что намерена обеспечить жильем более 17 тыс. бездомных в течение первого года.

Согласно оценкам, в Лос-Анджелесе около 40 тыс. человек остаются на улицах. Эта проблема распространена также по всей Калифорнии: люди живут в палатках и автомобилях и спят на тротуарах и под эстакадами.

Впервые идею размещения бездомных в мотелях и гостиничных номерах выдвинул в начале пандемии губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в 2020 году. Защитники бездомных приветствуют использование отельных номеров, где люди могут иметь собственную ванную комнату, не перегружая приюты. Но они подвергли критике так называемые «зачистки» лагерей, когда людей вынуждают переезжать, отбирая у них их вещи.

Проблема бездомных актуальна не только для США. Как писалTRT на русском, с начала пандемии количество бездомных увеличилось в 3 раза на улицах Москвы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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