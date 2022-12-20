ПОЛИТИКА
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Саида Мирзиёева предлагает строго наказывать за эксплуатацию учителей
Завсектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента Узбекистана анонсировала законопроект об уголовной ответственности за эксплуатацию учителей. Документ может быть принят в ближайшее время
Саида Мирзиёева предлагает строго наказывать за эксплуатацию учителей
Саида Мирзиёева предлагает строго наказывать за эксплуатацию учителей / Others
20 декабря 2022 г.

Выступая в финале интеллектуальной олимпиады «Заковат», заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева подняла тему принуждения учителей к труду, не связанному с их профессиональными обязанностями, сообщили «Новости Узбекистана».

«К сожалению, многие годы учителя, преподающие нашим детям, были бесправными, беззащитными, а их труд оказался обесценен. Их использовали в качестве садовников, дворников, официантов, обслуживающих приезжавшие в школу комиссии, «массовки», заполняющей пустые залы на скучных мероприятиях, подписчиков печатных изданий по принуждению, ночных дежурных и школьных охранников», — сказала Саида Мирзиёева.

«Как говорит наш президент, решение всех проблем — в образовании. И его столп — учитель и еще раз учитель! Мы должны построить такое общество, в котором и ценность, и достоинство учителя должны быть высокими! — подчеркнула Саида Мирзиёева в своем обращении. — Настало время прекратить такое положение вещей. Ведь если мы не возвысим честь и достоинство Учителя, мы не сможем ничего добиться».

«Педагоги должны свободно мыслить, работать над собой и быть всесторонне защищенными. Мы сможем добиться этого только в том случае, если все общество будет против того, чтобы привлекать учителей к принудительному труду, разного рода дополнительной работе. А те, кто загружают представителей этой профессии ещё чем-то помимо их основной задачи, должны привлекаться к административной и уголовной ответственности. Для этого разработан соответствующий проект закона и в ближайшее время ожидается его принятие», — сказала Саида Мирзиёева.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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