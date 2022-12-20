Новый аэропорт Стамбула и Сабиха Гёкчен в январе-ноябре 2023 года приняли 87,1 млн пассажиров. Это на 56% или на 31 млн человек больше, чем годом ранее, сообщает TRT Haber со ссылкой на статистику Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI). Как уточняет канал, рост связан с повсеместным ослаблением коронавирусных ограничений.

Аэропорт Стамбула — крупнейший по количеству пассажиров авиахаб Турции — за первые 11 месяцев этого года принял свыше 59 млн пассажиров. Это на 78% больше, чем год назад, говорится в статистике DHMI. В 2021 году аэропорт обслужил около 33 млн человек.

Наибольший рост наблюдался в сфере международных перевозок: из 59 млн пассажиров 44,3 млн или 75% общего потока воспользовались аэропортом Стамбула для рейсов за рубеж.

Для внутренних полетов эту воздушную гавань использовали около 14,8 млн человек, отмечает DHMI.

Между тем, аэропорт Сабиха Гёкчен с января по ноябрь 2022 года обслужил 14,7 млн пассажиров на внутренних рейсах и 14,1 млн — на международных. При этом год назад этот аэропорт для полетов за рубеж использовали лишь 7,3 млн человек.

За 11 месяцев этого года из аэропорта Стамбула было совершено 100,9 тыс. внутренних рейсов и 287,5 тыс. международных. По сравнению с прошлым годом рост составил 55%.

Аэропорт Сабиха Гёкчен за аналогичный период обслужил 89 тыс. внутренних и 93,6 тыс. международных рейсов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Международный аэропорт Стамбул был открыт 29 октября 2018 года и за четыре года обслужил свыше 164,1 млн пассажиров,сообщило ранее агентство Anadolu.

Из этого аэропорта можно улететь по 262 внутренним и международным направлениям. Глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу ранее уточнил: аэропорт Стамбула занимает первое место в Европе и пятое в мире по авиаперевозкам.

Новый авиахаб Стамбула начал работать после закрытия аэропорта Ататюрк, который также входил в тройку самых загруженных в Европе. Согласно планам турецких властей, к 2025 году, после полного завершения строительства, новый стамбульский аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет перевозить ежегодно около 150 млн пассажиров. Сейчас возможности хаба позволяют обеспечить перевозку 120 млн человек в год.