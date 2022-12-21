ТУРЦИЯ
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Турецкая армия получила первую партию отечественных гаубиц Boran
Легкие буксируемые 105 мм орудия предназначены для ударов на расстояние до 17 км вне зависимости от условий местности
Турецкая армия получила первую партию отечественных гаубиц Boran
Фото: AA / AA
21 декабря 2022 г.

Турецкая армия получила на вооружение семь комплектов легких буксируемых гаубиц Boran, разработанных отечественной компанией MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi), сообщило Минобороны Республики.

Разработанный для укрепления сил ВВС в антитеррористических операциях, проводимых в сложных условиях местности, Boran имеет массу 1780 кг и может быть доставлен по воздуху и по суше в требуемую местность в максимально короткие сроки.

При этом, как уточняет Минобороны Турции, гаубица приводится в боевую готовность за 1 минуту. Эффективная дальность огня вне зависимости от условий местности — 17 км. Boran производит по шесть выстрелов в минуту.

Гаубица имеет систему управления огнем и может вести круговую стрельбу днем ​​и ночью, работать в метеоусловиях от -32°C до +44°C.

Испытания орудия начались еще в 2018 году, отмечает «‎Анадолу»‎.

По данным агентства, объем экспорта оборонной продукции Турции за 11 месяцев текущего года вырос на 35,7 % – до $ 3,8 млрд. За аналогичный период 2021 года этот показатель составил $ 2,8 млрд. Объем экспорта сектора за 12 месяцев предположительно достигнет рекордных $ 4,2 млрд (+37,4%).

Наибольшая доля продаж сектора приходится на беспилотную авиацию. Объем экспорта БПЛА из Турции за 11 месяцев текущего года вырос на 80 % — до $ 871,5 млн против $ 484,6 млн за такой же период 2021 года.

12 декабря Эрдоган также заявил, что экспорт оборонной продукции страны в этом году должен превысить $4 млрд долларов — по сравнению с $248 млн в 2002 году. Количество оборонных компаний в Турции за последние два десятилетия выросло с 56 до более чем 1600, уточнил президент.

В то же время в Турции планируется запустить производство усовершенствованных систем противовоздушной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТRT.

Решение начать производство новых видов систем Siper, Hisar, Sungur и некоторых видов ракетного вооружения и боеприпасов было принято накануне в ходе заседания исполкома ВПК под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что власти приняли решения по 25 проектам в области оборонной промышленности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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