Турецкая армия получила на вооружение семь комплектов легких буксируемых гаубиц Boran, разработанных отечественной компанией MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi), сообщило Минобороны Республики.

Разработанный для укрепления сил ВВС в антитеррористических операциях, проводимых в сложных условиях местности, Boran имеет массу 1780 кг и может быть доставлен по воздуху и по суше в требуемую местность в максимально короткие сроки.

При этом, как уточняет Минобороны Турции, гаубица приводится в боевую готовность за 1 минуту. Эффективная дальность огня вне зависимости от условий местности — 17 км. Boran производит по шесть выстрелов в минуту.

Гаубица имеет систему управления огнем и может вести круговую стрельбу днем ​​и ночью, работать в метеоусловиях от -32°C до +44°C.

Испытания орудия начались еще в 2018 году, отмечает «‎Анадолу»‎.

По данным агентства, объем экспорта оборонной продукции Турции за 11 месяцев текущего года вырос на 35,7 % – до $ 3,8 млрд. За аналогичный период 2021 года этот показатель составил $ 2,8 млрд. Объем экспорта сектора за 12 месяцев предположительно достигнет рекордных $ 4,2 млрд (+37,4%).

Наибольшая доля продаж сектора приходится на беспилотную авиацию. Объем экспорта БПЛА из Турции за 11 месяцев текущего года вырос на 80 % — до $ 871,5 млн против $ 484,6 млн за такой же период 2021 года.

12 декабря Эрдоган также заявил, что экспорт оборонной продукции страны в этом году должен превысить $4 млрд долларов — по сравнению с $248 млн в 2002 году. Количество оборонных компаний в Турции за последние два десятилетия выросло с 56 до более чем 1600, уточнил президент.

В то же время в Турции планируется запустить производство усовершенствованных систем противовоздушной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТRT.

Решение начать производство новых видов систем Siper, Hisar, Sungur и некоторых видов ракетного вооружения и боеприпасов было принято накануне в ходе заседания исполкома ВПК под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что власти приняли решения по 25 проектам в области оборонной промышленности.