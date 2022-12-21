Доллар и евро в последние недели сильно укрепились по отношению к рублю. Рост составил около 10%. Эксперты видят причины в резком падении цен на нефть из РФ, спекуляциях участников рынка, а также приближающихся праздниках.

19 декабря на Московской бирже доллар стоил больше 69, евро — 74. Это произошло впервые с мая этого года. «Нарушился баланс спроса и предложения на иностранную валюту. После введения «потолка» цен на российскую нефть на рынке уменьшилось предложение. Поэтому курс доллара начал расти. Это было поддержано спекулятивно настроенными участниками рынка. Думаю, на следующей неделе «американец» закрепится на уровне 72-74 рубля», — объясняет экономист Алексей Ведев.

Период стабилизации в летний период был определен тем, что российская экономика адаптировалась к новым условиям: санкциям и необходимости проводить импортозамещение, продолжает кандидат экономических наук Михаил Беляев: «Однако ситуация в России заметно ухудшается: падают темпы роста ВВП, есть серьезные проблемы с состоянием платежного баланса. Но такой резкий скачок также обусловлен ажиотажем, который традиционно наблюдается в конце года».

По его словам, обычно эта фаза быстро заканчивается, после чего начинается коррекция курса. Но рассчитывать на то, что доллар вернется на прежний уровень, не приходится. «В любом случае это будет некоторое ослабление рубля. Но может быть не такое значительное, которые мы наблюдаем сейчас», — убежден он.

Падение курса рубля обусловлено «потолком» цен на нефть, который установили страны G7 и Австралия, на уровне $60 за баррель, а также предстоящим запретом на поставки нефтепродуктов из России. В первую половину декабря стоимость контрактов на российскую нефть Urals опускалась до $45 за баррель, притом что ее средняя цена в ноябре равнялась $66, 47. Кроме того, 16 декабря ЕС принял девятый пакет антироссийских санкций, куда вошли ряд российских компаний и физлиц. Все это также могло отразиться на курсе российской валюты.

Эксперты сошлись во мнении, что слабый рубль невыгоден для России. «Это означает более дорогие товары, которые ввозятся в страну. К тому же разгоняется инфляция, потому что закупается не только лапша и макароны, но и станки, машины, оборудование, запчасти. Может пострадать производственный сектор, поскольку дороже станут устройства, позволяющие увеличить эффективность экономики», — говорит Беляев.

Вместе с тем Ведев отмечает, падение рубля на руку бюджету и экспортерам углеводородов, но для обрабатывающей промышленности это невыгодно: «Понятно, что коридор в 65-75 рублей за доллар было бы наиболее оптимален для всех сфер. Но сейчас такого может и не быть».

Между тем западные аналитики прогнозируют, что ВВП России сократится на 3,5% и на 2% — по итогам следующего года. Аналитики считают, что основными факторами падения станет сокращение энергетического сектора и обрабатывающей промышленности на фоне ужесточения санкций, а также исчерпание Россией инструментов для стимулирования внутреннего спроса.

Однако российские власти настроены более оптимистично. «Мы ожидаем, что спад будет по верхней границе, возможно, даже меньше 3%», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, уточнив, что прогноз на следующий год будет объявлен в феврале.