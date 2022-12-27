Курс доллара снизился к другим основным мировым валютам в связи с низкой активностью торгов перед новогодними праздниками. Однако это явление временное, считают эксперты. Чего ждать в следующем году — в материале TRT на русском.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, снижается на 0,12%. Евро торгуется в районе $1,0629 против $1,0617 по итогам прошлой сессии. Аналитики Danske Bank повысили прогноз курса евро через двенадцать месяцев до $0,98 с ранее ожидавшихся $0,93, британской нацвалюты — до $1,15 с $1,08. При этом они предполагают, что японская нацвалюта будет стоить около 128 иен за $1.

На курс USD влияет огромное количество факторов от геополитических до экономических: агрессивное повышение процентных ставок Федрезерва США, война в Украине, борьба с пандемией коронавируса, уровень инфляции, безработица, как меняется ВВП и цены на нефть.

«Есть разные попытки это предвидеть, но, как правило, корреляции с этими прогнозами нет. Но, естественно, все, что давило на доллар в этом году, будет и в следующем: мировая рецессия, котировки нефти. Есть еще и фактор Китая. Если вокруг Тайваня начнется конфликт, то курс потянется вверх», — говорит в комментарии TRT на русском директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

Учитывая, что USD используется в большинстве международных транзакций, изменение курса несет последствия для глобальной экономики: во всем мире дорожает бензин и сырье, растут цены на потребительские товары, страны с высоким госдолгом приближаются к дефолту.

Рост американской валюты уже наносит ущерб некоторым уязвимым экономикам. «В Нигерии и Сомали, где существует риск голодной смерти, сильный доллар приводит к росту цен на импортные продукты питания, топливо и лекарства», — пишет New York Times. Шри-Ланка — одна из самых бедных азиатских стран, оказалась на грани экономической катастрофы, что вынудило президента Готабая Раджапакса уйти в отставку. В свою очередь, Египет пострадал от роста цен на продовольствие и столкнулся с оттоком иностранных инвестиций.

Тем не менее глобальной альтернативы американской валюте нет: «Альтернативой может быть только евро, но там есть проблемы с тем, что в Еврозоне нет единого Минфина. Поэтому могут быть те или иные диспропорции, которые не случаются, когда налоги и все остальное собирается централизованно. Юань такой альтернативой быть не может, в том числе из-за фиксированного курса. Поэтому пока доминировать будет доллар. Но мы видим, что медленно его роль снижается, и дополнить его может евро — это нормальный естественный процесс».

Российская валюта теряет позиции с начала декабря. С 12 по 16 число доллар вырос на 3,56% — до 64,65, а евро на 5,42% — до 69,1 рублей. Динамика объясняется «потолком» цен на нефть, который установили страны G7 и Австралия, на уровне $60 за баррель, а также предстоящим запретом на поставки нефтепродуктов из России. Стоимость контрактов на российскую нефть Urals опустилась до $45 за баррель, притом что ее средняя цена в ноябре равнялась $66, 47.

Вместе с тем экономист Алексей Ведев в комментарии TRT на русском отмечает: укрепление доллара по отношению к рублю положительно сказывается на бюджете и экспортерах углеводородов, но обрабатывающей промышленности это невыгодно. По его словам, оптимальным для российской экономики стал бы коридор в 65-75 рублей.

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук также говорит, что на курс доллара будет влиять мировая рецессия, повышение ставок ФРС и ЕЦБ: «Возможно это будет начало Великой депрессии 21 века. Однако мы живем во времена сильной турбулентности, и эти процессы практически невозможно предсказать».