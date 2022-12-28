Целый ряд штатов в США начал привлекать людей на работу в полицию необычными способами. Как пишет газета The New York Times, департаменты полиции предлагают новым сотрудникам бонусы, бесплатные перелеты до места проведения вступительных испытаний и смягчают требования к внешнему виду — например, разрешают носить бороды. Это происходит на фоне увольнений офицеров полиции и снижения числа новых заявок на поступление на службу.Например, в Луисвилле (штат Кентукки) жителей других штатов доставляют на самолете для прохождения вступительных испытаний, на это время их поселяют в отеле, а в поездке их сопровождает офицер полиции. В ряде штатов на западном побережье США руководство предлагает десятки тысяч долларов бонусов за переход полицейских из других подразделений. Текущие меры говорят не столько о креативности американских властей, сколько о системной проблеме, с которой сталкивается США в вопросе приема людей в полицию.

Масштаб проблемы

Местные власти в США не скрывают обеспокоенности кадровой ситуацией среди правоохранителей. Телеканал CNN провел исследование, связавшись с двумя десятками полицейских департаментов в разных штатах. Все они рисуют примерно схожую картину.Многие полицейские уходят с работы по собственному желанию или в связи с выходом на пенсию. При этом по мере нарастания кадровой текучки желающих идти работать в полицию становится все меньше. Глубина проблемы разнится в зависимости от штата, однако она в той или иной мере встречается повсеместно. Опрос, проведенный в июне 2021 года среди сотрудников полиции, показал, что количество выходов на пенсию увеличилось на 45%, а число увольнений — на 18% по сравнению с предшествующим годом.В некоторых района ситуация особенно тревожная. Так, департамент города Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина за последнее время сократился на 96 офицеров, или на 18%. Некоторые из местных спецподразделений были временно расформированы до тех пор, пока кадровая ситуация не улучшится.О беспрецедентных сокращениях персонала сообщают и в Сиэтле. Местный департамент полиции отмечает нехватку более 225 сотрудников, или 17% штата. Текучка кадров в Сиэтле за последние два года увеличилась более чем в два раза. До 2020 года ежегодная убыль составляла от 70 до 75 офицеров в год. Однако за последние два года из департамента уволились 356 офицеров.Сокращение числа полицейских не проходит бесследно. Вместе с ним растет преступность. Так, в 2020 году число насильственных преступлений в США выросло впервые за многие годы, а количество убийств увеличилось на 30%.

Комплексные причины

Повсеместное распространение проблемы говорит и о схожих причинах по всей стране. Об этом свидетельствуют и сообщения американской прессы, указывая на одни и те же сложности в разных штатах США.Прежде всего, вопрос обострился на фоне пандемии коронавируса. Характер работы полицейских способствовал тому, что они больше других подвергались риску заболеть, и это вызвало как временные потери, так и рост желающих покинуть ряды правоохранительных органов.Другая история связана с возросшим разрывом между населением и правоохранителями. Проблема обострилась на фоне беспорядков после убийства Джорджа Флойда и широкого общественного движения, известного как Black Lives Matter. В результате популярность профессии полицейского резко упала, и люди просто не идут устраиваться на соответствующие вакансии.Все это в совокупности с нарастающим объемом работы, ростом преступности и критикой в адрес полиции создает негативный рабочий климат в полицейских коллективах. В итоге все больше людей устают и увольняются или же переходят из одних департаментов в другие регионы, где интенсивность работы меньше.Кроме того, далеко не всех устраивают условия оплаты труда, особенно учитывая те сложности и риски для жизни, с которыми сталкиваются полицейские. Так, во многих случаях офицеры полиции не могут позволить себе купить квартиры в кредит, поскольку их доходы не достигают должного уровня. Иными словами, общая инфляция, включая рост цен на недвижимость, также негативно сказывается на стремлении американцев работать в полиции. При этом в смежных областях могут платить заметно больше. Так, полицейский может уйти в частные службы по обеспечению безопасности на лучшую зарплату.К этому стоит добавить тот факт, что старые кадры невозможно заменить новобранцами в короткие сроки. Новички должны пройти через обучение, прежде чем они смогут стать полноценными сотрудниками полиции. Так, в среднем офицеры тратят 8 месяцев на обучение, прежде чем они смогут патрулировать улицы в одиночку. Это означает, что потребуются годы, чтобы заполнить открытые вакансии во всех департаментах страны.При этом люди по всей стране нуждаются в защите и помощи вне зависимости от того, как укомплектован штат местного департамента. Однако теперь в ответ на звонок в полицию ждать придется дольше. «Приезд полицейского через 2, 3 или 4 часа после звонка может рассматриваться как удача», — констатирует в эфире CNN офицер из Филадельфии Джон Макнесби.