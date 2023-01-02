Конец 2022 года принес грустную новость — в возрасте 82 лет умер Пеле. Последний месяц король футбола находился в больнице и за несколько дней до смерти попрощался с родными.

Пеле, он же Эдсон Арантис ду Насименту, стал единственным футболистом, трижды получившим титул чемпиона мира. Это происходило в 1958, 1962 и 1970 годах. Только в играх за сборную Бразилии Пеле забил 77 голов, всего же в официальных играх — около 1300.

ФИФА признала его лучшим футболистом XX века, а МОК — лучшим спортсменом XX века.

Самый молодой чемпион

Первый Чемпионат мира по футболу сразу сделал Пеле мировой звездой. При этом его участие в турнире было до последнего момента под сомнением из-за травмы колена. Однако партнеры по сборной настояли на том, чтобы молодой футболист принял участие в матчах Бразилии. В тот момент ему было 17 лет.

Пеле стал самым молодым игроком, когда-либо участвовавшим в чемпионате мира. При этом он был не просто подающим надежды спортсменом, а моментально превратился в одну из главных звезд в составе сборной Бразилии на этом чемпионате.

На турнире футболист не раз ставил рекорды в ранге самого молодого. В четвертьфинальном матче против сборной Уэльса Пеле поразил ворота соперника, став самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим на чемпионатах мира. В полуфинале против Франции Бразилия вела 2:1 к перерыву. Во втором тайме Пеле сделал хет-трик, став самым молодым игроком в истории чемпионатов мира, забившим три мяча. 29 июня 1958 года Пеле стал самым молодым игроком, сыгравшим в финальном матче чемпионата мира. При этом в финальном матче он забил два гола. В результате Бразилия обыграла Швецию со счетом 5–2. Первый гол Пеле, когда он перебросил мяч через защитника, а затем попал в угол ворот, был признан одним из лучших в истории чемпионатов мира.

Пеле закончил турнир с шестью голами в четырех сыгранных матчах. По итогам Чемпионата мира он был назван лучшим молодым игроком турнира. Пресса провозгласила Пеле величайшим открытием 1958 года. Как написал обозреватель газета The Guardian, «не имея ничего, кроме таланта, мальчик из местечка Минас-Жерайс стал первой мировой чернокожей спортивной суперзвездой и источником подлинного подъема и вдохновения».

Рекордсмен

За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 гол в 1116 играх за бразильский «Сантос» и 77 в 92 матчах за национальную сборную. За сумасшедшую результативность его прозвали игроком, не уходящим с поля без гола.

После Чемпионата мира 1958 года Пеле на протяжении многих лет оставался топовой звездой и мировой знаменитостью. В Бразилии он помог «Сантосу» построить династию, выиграв 25 трофеев в 1960-х годах. Несмотря на мировую известность, Пеле продолжал жить в Бразилии и выступать за «Сантос», хотя мог зарабатывать намного больше в европейских клубах, которые наперебой предлагали ему контракты.

На Чемпионатах мира в 1962 и 1966 годах Пеле не удалось проявить себя в полную силу. Он был главной мишенью для защитников всех команд, его атаковали жестко и грубо, из-за травм он оба раза не смог доиграть чемпионаты до конца. Тем не менее он стал чемпионом мира в составе сборной в 1962 году.

Однако настоящим триумфом Пеле стал Чемпионат мира 1970 года в Мексике. Он забил на нем четыре гола, в том числе в финале с итальянцами. В результате сборная Бразилии в третий раз завладела Кубком Жюля Риме и получила право навечно оставить его у себя.

Тот состав считается лучшим в истории бразильского футбола. Вместе с Пеле в нем играли такие звезды мировой величины, как Жаирзиньо и Ривелино. Благодаря развитию спутникового телевидения, матчи из Мексики впервые транслировались в прямом эфире по всему миру.

Пеле по сей день остается единственным футболистом в истории, который трижды стал чемпионом мира в составе национальной сборной.

Популяризатор

После 19 сезонов в составе бразильского «Сантоса» Пеле в 1975 году подписал контракт с клубом «Космос» из США. Он говорил, что сделал это для улучшения своего материального положения и популяризации футбола в Соединенных Штатах. В 1976 году «Космос» выиграл первенство Североамериканской футбольной лиги, а посещаемость матчей клуба с приходом Пеле увеличилась в десять раз.

Дебют Пеле за «Космос» открыл двери для многих других мировых звезд, которые на излете карьеры поехали в США. Вслед за Пеле в «Космос» отправились итальянец Джорджо Киналья, немец Франц Беккенбауэр и его бывший товарищ по команде «Сантос» бразилец Карлос Алберто. В течение следующих нескольких лет в американскую лигу пришли и другие известные игроки, в том числе Йохан Кройф, Эйсебио, Бобби Мур, Джордж Бест и Гордон Бэнкс.

В 1975 году, за неделю до гражданской войны в Ливане, Пеле провел товарищеский матч за ливанский клуб «Неджмех» против команды звезд ливанской премьер-лиги, забив при этом два гола. 40 тыс. зрителей пришли на стадион, чтобы посмотреть этот матч.

В последний раз Пеле вышел на поле 1 октября 1977 года в товарищеском матче между командой «Космос» и его родным «Сантосом». Матч сопровождался аншлагом, а легендарный футболист отыграл первый тайм за одну команду, а второй за вторую. Игра закончилась победой американского клуба со счетом 2:1, а Пеле забил с большой дистанции с штрафного за «Космос», что стало последним голом в его карьере.

Министр и посол

После завершения спортивной карьеры Пеле продолжал активную жизнь в качестве общественного деятеля. После ухода из спорта он превратил свое прозвище в торговую марку и однажды пошутил, что в мире существуют всего три истинно великих бренда: Иисус, Coca-Cola и Пеле.

В 1994 году Пеле был назначен послом доброй воли ЮНЕСКО. В 1995 году президент Бразилии Фернанду Энрики Кардозу дал Пеле место министра спорта в правительстве. На этой должности спортсмен проработал 3 года. За это время он предложил антикоррупционный закон, направленный на бразильский футбол, который стал известен как «закон Пеле».

В 1997 году он получил почетное рыцарское звание от королевы Елизаветы II на церемонии в Букингемском дворце. Пеле также помог открыть финал чемпионата мира по футболу 2006 года вместе с супермоделью Клаудией Шиффер.

Легендарный футболист регулярно участвовал в мировых спортивных событиях, занимался благотворительностью и стремился развивать футбол во всем мире. До самых последних дней он оставался признанным авторитетом в спортивном мире и одним из главных символов самой популярной игры.