Швеция начала крупнейший в современной истории страны забой волков. Правительство разрешило охотникам убить 75 из 460 волков местной популяции в попытке сократить их численность. Хотя природоохранные организации по всей Европе предупреждали Стокгольм, что это решение может нанести серьезный вред популяции волков в стране. Об этом сообщает TRT World.

Экоактивисты отмечают: популяция волков в Швеции относительно невелика по сравнению, например, с Италией, где находится более 3 тыс. особей. Решение властей Швеции может еще больше подвергнуть опасности этот вид и побудить другие европейские страны последовать их примеру.

Глава Шведской ассоциации охотников Гуннар Глорсен в интервью газете The Guardian заявил, что охота «абсолютно необходима для замедления роста популяции волков». По его словам, сейчас численность этого вида в Швеции на пике.

Но организации дикой природы, опрошенные Guardian, подчеркивают: решение Стокгольма нарушает Бернскую конвенцию Совета Европы.

Газета приводит слова Даниэля Экблома из Ассоциации охраны природы в Евлеборге, который отметил: правительство не обращает особого внимания на их выводы об угрозе выбраковки для популяции волков.

«Мы падаем духом. Поступают сообщения за сообщениями о том, что у волчьей популяции большие проблемы, но [правительство не воспринимает] это всерьез», — пишет издание.

Президент антиохотничьей группы Jaktkritikerna Мари Стегард заявила Guardian, что «волки как высшие хищники в пищевой цепочке — необходимое условие для биоразнообразия».

По ее словам, убийство четверти популяции волков будет иметь негативные последствия для всей экосистемы Швеции, так как существование этого вида способствует обогащению всего животного и растительного мира.

«Выживание человека зависит от здоровых экосистем», — добавила Стегард.

Министр сельского хозяйства Швеции Анна-Карен Сатерберг заявила местной общественной телерадиокомпании SVT, что популяция волков растет с каждым годом, и «этой выбраковкой власти хотят убедиться, что смогут достичь цели, установленной парламентом».

Ранее Государственное агентство по охране окружающей среды Швеции предупреждало, что популяция волков не должна опускаться ниже 300 особей, чтобы избежать инбридинга (кровосмешения).

Но шведский парламент выступает за снижение численности волков до 170 особей — это самый низкий показатель, который может быть достигнут в соответствии с требованиями Директивы Европейского Союза о среде обитания и видах, отмечает TRT World.

Эксперт по хищникам из Всемирного фонда дикой природы (WWF) Бенни Гафверт заявил: цифра 170 «не основана на научных фактах».

«У нас есть проблема, когда речь идет о генетике волков, и чем меньше популяция волков, тем сильнее влияние колебаний генетического статуса», — добавил ученый.

Скандинавский волк уже внесен в список исчезающих видов. Решение шведского правительства несет дополнительную угрозу. Страна делит популяцию волков с Норвегией, где волки также считаются находящимися под угрозой исчезновения. Норвегия — единственная страна в мире, которая установила ограничение на расширение популяции волков. Скандинавская страна позволяет охотникам резко сокращать их популяцию каждый год.