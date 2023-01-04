Криштиану Роналду завершил крайне прибыльный переход в саудовский клуб «Аль-Наср» в рамках сделки, которая стала знаковым моментом для ближневосточного спорта, но может привести к уходу одного из главных игроков Европы с авансцены мирового футбола. Об этом пишет TRT World.

Роналду подписал контракт на переход в клуб до 2025 года. «‎Аль-Наср‎» опубликовал в соцсетях фотографию пятикратного обладателя «Золотого мяча», держащего майку команды, и назвал этот трансфер «историей в процессе становления».

«Это подписание не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения, мальчиков и девочек, стать лучшей версией себя», — говорится в сообщении саудовского клуба.

По данным TRT, контракт с «‎Аль-Насром»‎ для 37-летнего Роналду может стать последним в его карьере. По данным футбольных СМИ, по соглашению с саудовским клубом португальский игрок сможет зарабатывать до $200 млн в год — или более $1 млн в неделю. Это сделает Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Роналду, с другой стороны, сообщил, что он «стремится испытать новую футбольную лигу в другой стране».

«Мне повезло: я выиграл все, что хотел выиграть в европейском футболе, и чувствую, что сейчас подходящий момент, чтобы поделиться своим опытом в Азии», — добавил нападающий.

«‎Спорное телеинтервью»‎

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального телеинтервью, в котором португальский игрок раскритиковал тренера команды Эрика тен Хага и владельцев клуба. Поводом для этого послужило то, что клуб неоднократно отправлял Роналду на скамейку запасных и даже временно отстранял от игры. На прошедшем в Катаре чемпионате мира Роналду был на скамейке запасных в плей-офф и покинул поле в слезах после того, как Португалия проиграла в четвертьфинале Марокко.

После легендарной карьеры, в которой он выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом», а также чемпионские и кубковые титулы в Англии, Испании и Италии, теперь португальский игрок, похоже, планирует провести последние годы своей карьеры вдали от европейского футбола.

«Аль-Наср» — саудовский клуб из Эр-Рияда, основанный в 1955 году. Его тренирует Руди Гарсия, ранее возглавлявший «Лилль», «Рому», «Олимпик Марсель» и «Олимпик Лион». Клуб играет в высшем дивизионе страны — Саудовской профессиональной лиге (SPL), в составе которой 18 команд. В прошлом сезоне «‎Аль Наср»‎ занял третье место в SPL, отстав от чемпиона — команды «‎Аль-Хилал»‎ на шесть очков.