Установленная мощность солнечной энергетики Турции к 2035 году, как ожидается, достигнет 52,9 гигаватт — это на 500% больше показателей 2020 года, тогда мощность составляла всего 6,7 гигаватта. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на национальный энергетический план Турции от Минэнерго страны.
Энергетический план министерства по достижению нулевых выбросов к 2053 году включает шаги, которые Турция должна предпринять до 2035 года.
Согласно плану, доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности увеличится с 52% в 2020 году до 64,7% в 2035 году.
Доля солнечной энергетики в общей энергетической мощности Турции составит 16,5%, ветроэнергетики — 17,7%, доля атомной энергии — 11,1%, остальная мощность будет вырабатываться за счет гидроэлектроэнергии и других источников.
Наибольшее увеличение мощности, согласно плану, произойдет в солнечной энергетике. Установленная мощность этой отрасли в ноябре 2022 года составляла 9,32 гигаватт — к 2035 году она должна достичь 52,9 гигаватт. Спустя 12 лет солнечная энергетика станет источником с наибольшей долей в общей установленной мощности электроэнергии в Турции, пишет «Анадолу».
В ветроэнергетике установленная мощность, которая в 2020 году составляла 8,8 гигаватт, к 2035 году она достигнет 29,6 гигаватт. Целевое увеличение мощности этого вида энергетики составит 160%. «Анадолу» отмечает, что в ноябре 2022 года мощность ветровых установок Турции достигла 11,36 гигаватт.
Энергетический план также предполагает, что потребление первичной энергии в Турции к 2035 году вырастет до 205,3 млн тонн нефтяного эквивалента (в 2020 году оно составляло 147,2 млн т).
Потребление электроэнергии в Турции с 2000 по 2022 годы ежегодно увеличивалось на 4,4%. Как ожидает Минэнерго страны, с 2022 по 2035 годы потребление будет увеличиваться на 3,5% в год и достигнет 510,5 тераватт-часов.
«Анадолу» уточняет: в 2023 году после ввода в эксплуатацию первого ядерного реактора на АЭС «Аккую», первой атомной электростанции Турции, к 2025 году планируется вырабатывать 2,4 гигаватт установленной ядерной мощности, а к 2035 году эта мощность достигнет 7,2 гигаватт. «Аккую» будет состоять из четырех реакторов, каждый из которых будет мощностью 1,2 гигаватт.