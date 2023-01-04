Установленная мощность солнечной энергетики Турции к 2035 году, как ожидается, достигнет 52,9 гигаватт — это на 500% больше показателей 2020 года, тогда мощность составляла всего 6,7 гигаватта. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на национальный энергетический план Турции от Минэнерго страны.

Энергетический план министерства по достижению нулевых выбросов к 2053 году включает шаги, которые Турция должна предпринять до 2035 года.

Согласно плану, доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности увеличится с 52% в 2020 году до 64,7% в 2035 году.

Доля солнечной энергетики в общей энергетической мощности Турции составит 16,5%, ветроэнергетики — 17,7%, доля атомной энергии — 11,1%, остальная мощность будет вырабатываться за счет гидроэлектроэнергии и других источников.

Наибольшее увеличение мощности, согласно плану, произойдет в солнечной энергетике. Установленная мощность этой отрасли в ноябре 2022 года составляла 9,32 гигаватт — к 2035 году она должна достичь 52,9 гигаватт. Спустя 12 лет солнечная энергетика станет источником с наибольшей долей в общей установленной мощности электроэнергии в Турции, пишет «‎Анадолу»‎.

В ветроэнергетике установленная мощность, которая в 2020 году составляла 8,8 гигаватт, к 2035 году она достигнет 29,6 гигаватт. Целевое увеличение мощности этого вида энергетики составит 160%. «‎Анадолу»‎ отмечает, что в ноябре 2022 года мощность ветровых установок Турции достигла 11,36 гигаватт.

Энергетический план также предполагает, что потребление первичной энергии в Турции к 2035 году вырастет до 205,3 млн тонн нефтяного эквивалента (в 2020 году оно составляло 147,2 млн т).

Потребление электроэнергии в Турции с 2000 по 2022 годы ежегодно увеличивалось на 4,4%. Как ожидает Минэнерго страны, с 2022 по 2035 годы потребление будет увеличиваться на 3,5% в год и достигнет 510,5 тераватт-часов.

«‎Анадолу»‎ уточняет: в 2023 году после ввода в эксплуатацию первого ядерного реактора на АЭС «Аккую», первой атомной электростанции Турции, к 2025 году планируется вырабатывать 2,4 гигаватт установленной ядерной мощности, а к 2035 году эта мощность достигнет 7,2 гигаватт. «Аккую» будет состоять из четырех реакторов, каждый из которых будет мощностью 1,2 гигаватт.