Аргентина фиксирует бум родильного туризма среди россиянок, их число заметно выросло с начала войны в Украине и последовавшей мобилизации в РФ, пишет The Guardian.

Южноамериканская страна дает гражданство по праву почвы — то есть любой родившийся на ее территории ребенок получает паспорт страны. Родители новорожденного могут получить гражданство Аргентины за два года при легальном проживании на ее территории. Россияне могут находиться в этой стране до 90 дней без визы.

Издание отмечает: хотя концепция родильного туризма не нова, санкции и война в Украине сделала Аргентину желанным направлением для семей, желающих дать своим детям привилегии второго гражданства. Мобилизация, объявленная в конце сентября, еще сильнее подстегнула эту тенденцию, уточняет издание.

Глава консульского отдела посольства России в Аргентине Георгий Полин заявил The Guardian, что в 2022 году в Аргентину переехало от 2000 до 2500 граждан РФ. Большинство, как отметил дипломат, составляли российские женщины, планирующие роды в Аргентине. «В 2023 году это число может вырасти до 10 000», — уточнил Полин.

Руководитель агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова, чьи слова приводит The Guardian, так объяснила популярность Аргентины: россиянам не нужна виза для посещения этой страны, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.

Обладатели аргентинского паспорта могут совершать краткосрочные поездки без визы в 171 страну, в том числе во все государства ЕС, Великобританию и Японию. Однако получить долгосрочную визу в США с таким паспортом будет «‎очень сложно»‎, поясняет Пекурова.

Еще до войны россияне могли посещать без виз около 80 стран. После начала военных действий в Украине многие европейские страны фактически закрыли свои границы для россиян, в сентябре 2022 года ЕС отменил упрощенный визовый режим для России.

Еще одна немаловажная причина популярности Аргентины для родильного туризма, уточняет Пекурова, — качество медицинского обслуживания в Буэнос-Айресе, как частного, так и государственного.

«Я узнала, что беременна, вскоре после того как в Украине началась война, — рассказала Guardian россиянка Полина Череповицкая. — Когда мы увидели, что границы вокруг нас начали быстро закрываться, мы поняли, что должны найти место, куда мы могли бы легко добраться. Аргентинский паспорт откроет перед моим ребенком многие двери».