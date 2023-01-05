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В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России
Большинство из 2,5 тыс. российских туристов прибыли в 2022 году в Аргентину, чтобы родить и дать детям аргентинское гражданство, пишет The Guardian
В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России
Фото: Depositphotos / Others
5 января 2023 г.

Аргентина фиксирует бум родильного туризма среди россиянок, их число заметно выросло с начала войны в Украине и последовавшей мобилизации в РФ, пишет The Guardian.

Южноамериканская страна дает гражданство по праву почвы — то есть любой родившийся на ее территории ребенок получает паспорт страны. Родители новорожденного могут получить гражданство Аргентины за два года при легальном проживании на ее территории. Россияне могут находиться в этой стране до 90 дней без визы.

Издание отмечает: хотя концепция родильного туризма не нова, санкции и война в Украине сделала Аргентину желанным направлением для семей, желающих дать своим детям привилегии второго гражданства. Мобилизация, объявленная в конце сентября, еще сильнее подстегнула эту тенденцию, уточняет издание.

Глава консульского отдела посольства России в Аргентине Георгий Полин заявил The Guardian, что в 2022 году в Аргентину переехало от 2000 до 2500 граждан РФ. Большинство, как отметил дипломат, составляли российские женщины, планирующие роды в Аргентине. «В 2023 году это число может вырасти до 10 000», — уточнил Полин.

Руководитель агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова, чьи слова приводит The Guardian, так объяснила популярность Аргентины: россиянам не нужна виза для посещения этой страны, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.

Обладатели аргентинского паспорта могут совершать краткосрочные поездки без визы в 171 страну, в том числе во все государства ЕС, Великобританию и Японию. Однако получить долгосрочную визу в США с таким паспортом будет «‎очень сложно»‎, поясняет Пекурова.

Еще до войны россияне могли посещать без виз около 80 стран. После начала военных действий в Украине многие европейские страны фактически закрыли свои границы для россиян, в сентябре 2022 года ЕС отменил упрощенный визовый режим для России.

Еще одна немаловажная причина популярности Аргентины для родильного туризма, уточняет Пекурова, — качество медицинского обслуживания в Буэнос-Айресе, как частного, так и государственного.

«Я узнала, что беременна, вскоре после того как в Украине началась война, — рассказала Guardian россиянка Полина Череповицкая. — Когда мы увидели, что границы вокруг нас начали быстро закрываться, мы поняли, что должны найти место, куда мы могли бы легко добраться. Аргентинский паспорт откроет перед моим ребенком многие двери».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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