Как российский регулятор сработал в условиях одних из самых масштабных ограничений за всю историю мировых санкций и сможет ли он стабилизировать ситуацию в этом году, разбирался TRT на русском.

«Выйдем в ноль»

После начала войны в Украине большинство российских банков попали под западные санкции. В частности, от SWIFT отключили: Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», МКБ, РСХБ и Совкомбанк. А их зарубежные активы заморозили.

«Что касается финансового результата за 2022 год, сейчас оценки давать не буду — преждевременно. Но могу сказать, что банковский сектор сократил убыток по сравнению с тем, что был на середину лета. И многие банки вышли на прибыльность, большинство банков вышли на прибыльность», — заявила 16 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции, посвященной решению по ключевой ставке.

ЦБ разрешил не публиковать отчетность до 1 января 2023 года, но во второй половине 2022-го некоторые банки в ограниченном объеме раскрыли финансовые показатели. 8 декабря о результатах за 11 месяцев в сокращенном виде отчитался гигант российского сектора Сбербанк: чистая прибыль превысила 174 млрд рублей — это на 85% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Чистая прибыль TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, составила 10,1 млрд рублей — показатель упал в 4,6 раза.

Банк «Открытие» отчитался о прибыли в 33,4 млрд рублей, что на 60% меньше результатов позапрошлого года. В свою очередь, ВТБ был убыточен. Глава банка Андрея Костина не назвал точных цифр, но отметил, что они превышают рекордные потери в кризисный 2009 год. Тогда они оценивались в 59,6 млрд руб.

По итогам десяти месяцев 2022-го российские банки получили убыток в 400 млрд рублей, указано в обзоре финансовой стабильности Банка России. По сравнению с финансовым результатом в первом полугодии потери сократились почти в четыре раза — тогда они составляли 1,5 трлн рублей. Отмечается, что это стало возможным за счет увеличения чистых процентных доходов и сокращения трат на создание резервов.

«Октябрь был достаточно успешный в каком-то смысле, но там есть разовые вещи, он такой был немножко аномальный. Сейчас, наверное, вероятность того, что мы выйдем в ноль, увеличилась», — пояснял глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Вторая волна мер ЦБ

Издание The Wall Street Journal назвало Набиуллину «воскресительницей» экономики страны. Аналитики отметили ее решение отменить привязку рубля к доллару, а затем резко поднять процентные ставки, чтобы остановить отток капитала. Это привело к падению курса рубля и инфляции. Но со временем интерес инвесторов восстановился, а спустя еще три года инфляция опустилась до рекордно низких — 2,5%.

Однако нынешняя ситуация не сравнится по масштабу с тем, что было девять лет назад. Сильным ударом по финансовой системе стала заморозка золотовалютных резервов на сумму свыше 300 млрд долларов. Регулятор лишился инструмента защиты экономики: поддерживать рубль, обеспечивать выплату валютного долга, сдерживать цены и стабилизировать рынок. Курс рубля в моменте упал до 105 за доллар и 115 за евро только по курсу ЦБ. Для потребителей же цифра была еще больше — 120 и 150 рублей соответственно.

Центробанк предпринял ряд шагов: ограничил вывод денег из России, обязал экспортеров продавать 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке (сначала меру сократили до 50%, а 10 июня отменили), поднял ключевую ставку в два раза — с 9,5% до 20%. Меры помогли сдержать курс рубля и предотвратили повальное банкротство российский банков, но поставили крест на кредитовании бизнеса.

Безусловно, ситуация в банковском секторе могла быть еще хуже, но и оптимизма нет совершенно, говорит в комментарии TRT на русском директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. «Во-первых, прибыльность сектора упала в пять раз. При этом в большей степени пострадали крупные государственные банки. Во-вторых, произошел дефолт по валютным вкладам населения. Третье — в условиях краха пенсионной реформы, которая свелась к увеличению пенсионного возраста, разрушились механизмы сбережения. Потому что отсутствуют любые инструменты с реальной положительной доходностью».

Он обратил внимание на снижение возможностей банковской системы трансформировать сбережения в инвестиции. Это произошло по двум причинам: люди не будут использовать этот механизм при отрицательной доходности, инвесторов не будет, учитывая нестабильную обстановку.

При этом большие госбанки вряд ли обанкротятся, поскольку их поддержит правительство за счет средств налогоплательщиков, отмечает Солодков: «В результате «девалютизации» в стране исчезли возможности делать валютные вклады, которые худо-бедно защищали людей в долгосрочной перспективе. Теперь людей толкают в сторону «дружественных» валют, понимая при этом, что у них нет возможности сберегать деньги. Это чудовищная ситуация».

Те достижения, которые были сделаны за последние годы, во многом связаны с иностранным капиталом и зарубежными банками, которые предали стране технологии и культуру, подчеркивает специалист. А сейчас не осталось ни достижений, ни банков, поэтому система рискует откатиться на много лет назад.