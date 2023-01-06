В Стамбуле в течение следующих двух месяцев планируют открыть первую с момента основания Турецкой Республики церковь. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на президента Стамбульского сирийского фонда «Кадим» Саита Сусина.
Это будет вторая церковь, принадлежащая примерно 17 тыс. прихожанам сирийской православной церкви, проживающим в городе.
Храм находится в ведении сирийской православной церкви и освящен в честь Святого Ефрема (Mor Ephrem), уточняет «Анадолу». Культовый объект расположен в районе Ешилькёй на европейской стороне Стамбула.
Его строительство, как отметил Сусин, обошлось в $4 млн. Эти средства были собраны за счет пожертвований сирийской христианской общины, но также за счет послаблений в сфере НДС.
Глава фонда также подчеркнул: с 1923 года, с момента установления Турецкой Республики, в стране были открыты несколько церквей, но все они просто отремонтированы либо построены без официального разрешения.
«Это первый случай официальной постройки церкви (в истории республики). Это вызывает у нас большую гордость. Мы благодарны государственным институтам и, прежде всего, президенту господину Эрдогану. Без его поддержки это было бы невозможно», — добавил Сусин.
По словам директора фонда, церковь, построенная в 1844 году в стамбульском районе Тарлабаши, не удовлетворяла потребности местной сирийской православной общины — поэтому они молились в шести церквях Стамбула, принадлежащих другим конгрегациям. Однако храмы других общин не очень хорошо вписывались в их собственные ритуалы, и у них были проблемы со временем, уточнил Сусин, потому им нужна была новая церковь.
По его словам, возникла потребность в церкви в районах Стамбула Ешилькёй, Бакыркёй и Флория, где компактно проживает сирийская христианская община.
«Мы обратились к нашему правительству с просьбой выделить нам место. Мы сказали, что хотим место в Бакыркёе, где в основном жили наши люди, и построить там нашу церковь. И бывший мэр Стамбула Кадир Топбаш обратил внимание на этот вопрос», — напомнил Саит Сусин.
Он отметил: строительство было разрешено при вмешательстве властей, в том числе главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.