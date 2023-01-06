В Стамбуле в течение следующих двух месяцев планируют открыть первую с момента основания Турецкой Республики церковь. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на президента Стамбульского сирийского фонда «‎‎Кадим» Саита Сусина.

Это будет вторая церковь, принадлежащая примерно 17 тыс. прихожанам сирийской православной церкви, проживающим в городе.

Храм находится в ведении сирийской православной церкви и освящен в честь Святого Ефрема (Mor Ephrem), уточняет «‎Анадолу»‎. Культовый объект расположен в районе Ешилькёй на европейской стороне Стамбула.

Его строительство, как отметил Сусин, обошлось в $4 млн. Эти средства были собраны за счет пожертвований сирийской христианской общины, но также за счет послаблений в сфере НДС.

Глава фонда также подчеркнул: с 1923 года, с момента установления Турецкой Республики, в стране были открыты несколько церквей, но все они просто отремонтированы либо построены без официального разрешения.

«Это первый случай официальной постройки церкви (в истории республики). Это вызывает у нас большую гордость. Мы благодарны государственным институтам и, прежде всего, президенту господину Эрдогану. Без его поддержки это было бы невозможно‎», ‎— добавил Сусин.

По словам директора фонда, церковь, построенная в 1844 году в стамбульском районе Тарлабаши, не удовлетворяла потребности местной сирийской православной общины — поэтому они молились в шести церквях Стамбула, принадлежащих другим конгрегациям. Однако храмы других общин не очень хорошо вписывались в их собственные ритуалы, и у них были проблемы со временем, уточнил Сусин, потому им нужна была новая церковь.

По его словам, возникла потребность в церкви в районах Стамбула Ешилькёй, Бакыркёй и Флория, где компактно проживает сирийская христианская община.

«Мы обратились к нашему правительству с просьбой выделить нам место. Мы сказали, что хотим место в Бакыркёе, где в основном жили наши люди, и построить там нашу церковь. И бывший мэр Стамбула Кадир Топбаш обратил внимание на этот вопрос», — напомнил Саит Сусин.

Он отметил: строительство было разрешено при вмешательстве властей, в том числе главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.