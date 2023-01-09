Турция в 2023 году планирует увеличить экспорт вооружений до $6 млрд. Об этом 8 января заявил глава Департамента оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир. Его слова приводит агентство «Анадолу».
«Мы достигли и превзошли показатели экспорта на 2022 год в той степени, в какой мы ожидали. Мы с нетерпением ожидаем $6 млрд в 2023 году, показатели могут быть намного выше», — отметил Демир.
Он назвал оборонную промышленность «восходящей звездой усиливающейся Турции».
«Хотя отечественная продукция успешно используется во внутренних и международных операциях наших сил безопасности, мы также осуществляем важную деятельность для удовлетворения потребностей дружественных и союзных стран», — подчеркнул глава SSB.
Он также подчеркнул: в отрасли работает около 2 тыс. компаний.
«У нас более 750 успешных проектов. В результате мы достигли оборота более $10 млрд и экспортировали продукции на $4,4 млрд», — уточнил глава департамента.
Год премьер
Согласно информации, предоставленной SSB, цели оборонной промышленности на 2023 год варьируются от авиации и космоса до наземных транспортных средств или ракет.
В категории «Авиация и космос» Турция планирует представить Национальный боевой самолет (MMU), первые полеты совершит легкий штурмовик Hürjet. Будут проведены различные летные испытания Bayraktar Kızılelma — первого беспилотного истребителя Турции.
В рамках проекта Özgür будет завершена модернизация авионики имеющихся на вооружении страны истребителей F-16, после чего они будут переданы ВВС Турции. Также страна передаст первую партию отечественных вертолетов Gökbey главному командованию жандармерии. Запланированы первые летные испытания беспилотника Bayraktar TB3 с функцией вертикального взлета и посадки.
В 2023 году Турция спустит на воду многоцелевой десантный корабль Anadolu — он станет самым большим военным кораблем в арсенале национальных ВМС. Также флоту будет передан корабль боевой поддержки морской пехоты Derya.
ВМС страны также получат фрегат Istanbul — первый из фрегатов I класса, разработанных в рамках проекта MİLGEM («Национальный корабль»). Среди других новинок в арсенале турецкого флота в 2023 году — первая турецкая подводная лодка нового типа «Piri Reis».
В планах также первые поставки бронированной десантно-штурмовой машины «ZAHA» и передача национальным силам безопасности бронемашин «Amazon».
Также в 2023 году Турция намерена принять на вооружение зенитно-ракетный комплекс большой дальности Siper и осуществить первые поставки ракет Bozdoğan In-Sight и Gökdoğan Over-Sight Missile.
Ставка на отечественные разработки
9 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: страна нацелена на минимизацию зависимости от импорта вооружений и делает ставку на отечественный оборонпром. Это позволит полностью устранить проблему «лицензирования» и повысит эффективность ВС Турции, приводит слова президента «Анадолу».
Выступление президента проходило на церемонии передачи вооруженным силам страны партии отечественных самоходных артиллерийских установок (САУ) Fırtına («Шторм»).
В своей речи Эрдоган отметил: 20 лет назад объем экспорта оборонной продукции Турции составлял $248 млн, тогда как, по итогам 2022 года, этот показатель достиг рекордных $4,4 млрд.
«Если двадцать лет назад уровень импортозамещения в оборонной сфере Турции составлял лишь 20%, то сегодня мы обладаем оборонной промышленностью, покрывающей 80% потребностей страны. Число оборонных компаний возросло с 56 в 2002 году, до более 2 тыс. в текущем. Бюджет научно-технических разработок оборонной промышленности вырос с $49 млн до $1,5 млрд», — подчеркнул президент Эрдоган.