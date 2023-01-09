Турция в 2023 году планирует увеличить экспорт вооружений до $6 млрд. Об этом 8 января заявил глава Департамента оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«Мы достигли и превзошли показатели экспорта на 2022 год в той степени, в какой мы ожидали. Мы с нетерпением ожидаем $6 млрд в 2023 году, показатели могут быть намного выше», — отметил Демир.

Он назвал оборонную промышленность «восходящей звездой усиливающейся Турции».

«Хотя отечественная продукция успешно используется во внутренних и международных операциях наших сил безопасности, мы также осуществляем важную деятельность для удовлетворения потребностей дружественных и союзных стран», — подчеркнул глава SSB.

Он также подчеркнул: в отрасли работает около 2 тыс. компаний.

«‎‎У нас более 750 успешных проектов. В результате мы достигли оборота более $10 млрд и экспортировали продукции на $4,4 млрд», — уточнил глава департамента.

Год премьер

Согласно информации, предоставленной SSB, цели оборонной промышленности на 2023 год варьируются от авиации и космоса до наземных транспортных средств или ракет.

В категории «Авиация и космос» Турция планирует представить Национальный боевой самолет (MMU), первые полеты совершит легкий штурмовик Hürjet. Будут проведены различные летные испытания Bayraktar Kızılelma — первого беспилотного истребителя Турции.

В рамках проекта ‎Özgür‎ будет завершена модернизация авионики имеющихся на вооружении страны истребителей F-16, после чего они будут переданы ВВС Турции. Также страна передаст первую партию отечественных вертолетов Gökbey главному командованию жандармерии. Запланированы первые летные испытания беспилотника Bayraktar TB3 с функцией вертикального взлета и посадки.

В 2023 году Турция спустит на воду многоцелевой десантный корабль Anadolu — он станет самым большим военным кораблем в арсенале национальных ВМС. Также флоту будет передан корабль боевой поддержки морской пехоты ‎‎Derya.

ВМС страны также получат фрегат Istanbul — первый из фрегатов I класса, разработанных в рамках проекта MİLGEM‎ («‎Национальный корабль»). Среди других новинок в арсенале турецкого флота в 2023 году — первая турецкая подводная лодка нового типа «Piri Reis».

В планах также первые поставки бронированной десантно-штурмовой машины «‎‎ZAHA» и передача национальным силам безопасности бронемашин «‎Amazon»‎.

Также в 2023 году Турция намерена принять на вооружение зенитно-ракетный комплекс большой дальности Siper и осуществить первые поставки ракет Bozdoğan In-Sight и Gökdoğan Over-Sight Missile.

Ставка на отечественные разработки

‎9 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: страна нацелена на минимизацию зависимости от импорта вооружений и делает ставку на отечественный оборонпром. Это позволит полностью устранить проблему «лицензирования» и повысит эффективность ВС Турции, приводит слова президента «‎Анадолу».

Выступление президента проходило на церемонии передачи вооруженным силам страны партии отечественных самоходных артиллерийских установок (САУ) Fırtına («Шторм»).

В своей речи Эрдоган отметил: 20 лет назад объем экспорта оборонной продукции Турции составлял $248 млн, тогда как, по итогам 2022 года, этот показатель достиг рекордных $4,4 млрд.

«Если двадцать лет назад уровень импортозамещения в оборонной сфере Турции составлял лишь 20%, то сегодня мы обладаем оборонной промышленностью, покрывающей 80% потребностей страны. Число оборонных компаний возросло с 56 в 2002 году, до более 2 тыс. в текущем. Бюджет научно-технических разработок оборонной промышленности вырос с $49 млн до $1,5 млрд»‎, — подчеркнул президент Эрдоган.