Япония приступила к строительству на необитаемом острове Магэ базы ВВС, где будут проводиться учения палубной авиации авианосцев США. Соответствующие документы уже получила местная администрация, одобрившая проект. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Магэ расположен в префектуре Кагосима всего в 400 км от главной авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю. В 2018 году туда перевели около 60 самолетов американской палубной авиации, что сделало базу одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии.

Минобороны Японии планирует начать учения на Магэ уже в 2025 году. Остров площадью около 8 кв. км ранее принадлежал частной компании из Токио, оборонное ведомство приобрело его в 2019 году за $146 млн.

Вопрос размещения аэродрома на Магэ для таких тренировок США и Япония начали обсуждать еще в 2011 году. Объект будет использоваться совместно вооруженными силами двух стран, подчеркивает Kyodo.

В 2021 году США перебросили все свои истребители с военной базы Ацуги на базу в Ивакуни на западе Японии, расположенную в 1200 км от Токио. Вашингтон неоднократно просил Токио подготовить более подходящее место для учений, поближе к столице. Магэ расположен примерно в 900 км от Токио.

Больше морпехов на Окинаве

Kyodo также уточняет: США намерены создать на японском острове Окинаве подразделение быстрого реагирования Корпуса морской пехоты для защиты отдаленных островов на юго-западе Японии на фоне активизации военных действий Китая в Восточно-Китайском море.

Ожидается, что план будет представлен на встрече глав МИД и Минобороны Японии и США в формате «‎два плюс два» в Вашингтоне 11 января, пишет Kyodo.

Собеседники Washington Post из числа американских чиновников подчеркивают: расширение военного сотрудничества с Японией — «‎одно из самых значительных достижений в размещении сил США в регионе по крайней мере за десятилетие»‎.

Стороны также планируют обсудить включение космического пространства в сферу компетенции двустороннего соглашения о безопасности, отмечает агентство. Япония стремится предотвратить нападения на свои спутники в условиях растущей необходимости их использования для мониторинга и сбора информации о военных маневрах других стран, сообщили собеседники издания.

Космос планируется включить в статью 5 двустороннего соглашения. Она, в частности, обязывает Вашингтон защищать территории, находящиеся под управлением Токио, от вооруженного нападения.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-конференции в Пекине 9 января заявил: Япония и США должны гарантировать, что их союз «не наносит ущерба интересам третьих сторон или региональному миру и стабильности».

В Японии находится 18 тыс. морских пехотинцев США, это самая большая концентрация американских военных за пределами Штатов. Большинство из них базируются на главном острове Окинава, формируя цепь объектов безопасности, протянувшуюся вдоль края Восточно-Китайского моря примерно на 100 км от Тайваня.

Компенсации за шум

Министерство также заплатило около $17 млн компенсации местному рыболовецкому кооперативу, который на несколько лет лишится возможности вести промысел в этом районе из-за строительных работ, отмечает агентство.

Тренировочные полеты авиации неизменно сопровождаются большим шумом — это уже вызывало крупные протесты населения против размещения американских военных баз в 2009 и 2018 годах. В 2009 году суд обязал японское правительство выплатить около около $5,65 млн в качестве компенсации жителям Ивакуни за шумовое загрязнение с американской базы. Однако апелляционное требование истцов о запрете полетов и будущей ответственности было отклонено.

Аналогичные протесты возникли и среди жителей Окинавы: свыше 70% общей площади острова и так занимают военные объекты США в Японии.