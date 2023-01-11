Рынок труда США пошатнулся. Крупнейшие американские компании массово сообщают об увольнении сотрудников. Одни из самых масштабных сокращений произошли в технологическом секторе. Уже в 2023-м «на улице» останутся десятки тысяч человек. Эксперты, опрошенные TRT на русском, связывают тренд с отголосками пандемии, а также ястребиной политикой ФРС — повышением процентной ставки и плавным вхождением экономики в состояние рецессии.

Интернет-гигант Amazon объявил о планах уволить 18 000 сотрудников. О первых отстранениях станет известно уже 18 января. Это станет крупнейшим сокращением за всю историю компании: всего в ней работает более 1,5 миллиона человек. «Мы глубоко понимаем, что это создаст трудности для людей, и мы не относимся легкомысленно к этому решению или недооцениваем эффект, который они окажут на жизни затронутых работников», — объяснил генеральный директор Энди Джесси. Жесткие меры связаны с неопределенностью в экономике и «раздутым» во время пандемии штатом.

Избавиться от 6% общего штата, или десяти тысяч «неэффективных кадров», планируют в Google. Для этой цели там намерены ввести программу рейтинга персонала. Людей с низкими производственными показателями уволят. Google, как и другие компании сектора, активно наращивала число сотрудников во время пандемии коронавируса на фоне резкого увеличения спроса на их услуги. В свою очередь это привело к росту операционных расходов.

Одним из самых неожиданных событий прошлого года стала покупка основателем Tesla Илоном Маском компании Twitter. Сделка обошлась миллиардеру в 40 млрд долларов, что сделало ее одним из самых дорогих приобретений в истории. Компенсировать покупку Маск решил за счет сотрудников — под сокращения попали 50% работников онлайн-сервиса, включая руководителей высшего звена и бывшего генерального директора Парага Агравала. «К сожалению, у компании нет выбора, так как она теряет более $4 млн в день», — объяснил он.

После этого об аналогичном решении объявила американская корпорация Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp. Всего «на улице» окажутся более 11 тысяч человек, или 13% всех штатных сотрудников. «Не только онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, но и макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламного сигнала привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал», — приводит агентство Reuters слова CEO компании Марка Цукерберга.

Один из крупнейших производителей автомобилей в мире концерн Ford может сократить до 40% штата в связи с началом массового производства электромобилей. Для их производства требуется меньше рабочей силы, чем при создании бензиновых или дизельных авто. Компания планирует получать с продаж электрических транспортных средств не менее 50% от общей выручки к 2030 году.

Goldman Sachs — одна из последних компаний, запланировавшая массовые увольнения. Американский инвестиционный банк уволит до 8% персонала уже в январе — это порядка 3000 человек.

Ранее на этот шаг пошли в американском финансовом конгломерате Morgan Stanley. Генеральный директор Джеймс Гормон отметил, что это естественный процесс каждой организации, где многие годы наблюдался бурный рост. Последний раз компания увольняла людей в 2019 году, еще до пандемии. На этот раз без работы останутся 2% сотрудников, или 1600 человек.

О том, с чем связаны массовые увольнения, TRT на русском рассказали эксперты.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets:

— Чтобы понять, насколько серьезные проблемы в экономике США, достаточно посмотреть на несколько цифр. Первая — инфляция, которая на протяжении многих лет находилась на уровне 1-2% в год, но начала расти в 2021 году после пандемии и в результате вливания ликвидности (печатания долларов). В 2021 году инфляция в США составила 7%, летом 2022 года она была на уровне 9,1%, что стало рекордом за 40 лет. В настоящий момент инфляция вроде бы снижается и составляет 7,7%.

Для гашения инфляции ФРС стала повышать процентные ставки, что приводит к замедлению роста экономики и стагнации потребительского спроса — это прямо приводит к падению ВВП. Что и проявилось — в течение первого и второго квартала 2022 года было зафиксировано отрицательное значение ВВП США, что говорит о технической рецессии первой экономики мира.

Рост ставок ФРС привел к падению капитализации компаний на фондовом рынке, снижению доходности бумаг и необходимости сокращать затраты, что мы и видим — крупнейшие компании США начали проводить сокращение персонала. Также к этому стоит добавить стагнацию спроса на покупку жилья (двигатель экономики США), рост затрат населения и сокращение потребительского спроса, а также увеличение госдолга. Все эти факторы в совокупности (и масса других) приводят к ситуации, когда первая экономика мира вполне может войти в рецессию в ближайшее время.

Об этом говорилось раньше и признается сейчас многими: о новом глобальном кризисе, который затронет США, Европу и весь мир, говорит МВФ и Всемирный Банк. Новый глобальный кризис – это уже факт. Просто проявляется рецессия в разных странах по-разному, с разной силой, в зависимости от устойчивости экономики отдельного государства.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева в разговоре с ТRT на русском отметила, что считает анонсированные увольнения крупнейшими компаниями США все-таки пока незначительными для рынка труда в целом:

— Несмотря на заявления ряда компании о сокращении штата, в частности, в технологическом секторе, общий объем увольнений в экономике находится на исторически минимальных уровнях. Общее количество заявок на получение пособий по безработице также находится ниже среднеисторических уровней: 1,7 млн против 2,2 млн до пандемии.

Рост числа рабочих мест вкупе со снижением количества увольнений привели к снижению уровня безработицы до исторических минимумов. По итогам декабря уровень безработицы составил 3,5%.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в комментарии TRT на русском так объясняет противоречие между статистикой по безработице и ожиданиями компаний по дальнейшему развитию экономического кризиса в США.

— Увольнение сотрудников — уже нормальная практика в условиях капиталистической экономики. Это объясняется существованием экономических (деловых) циклов, которые оказывают влияние на баланс совокупного спроса и предложения. В состоянии долгосрочного равновесия в экономике возникает естественная безработица. Ее причинами, как правило, являются несовершенства рынка, связанные с небольшими случайными колебаниями спроса на товары и услуги, и информационная асимметрия. Но по мере развития рецессионных процессов безработица растет значительно выше естественного уровня.

Массовые сокращения в крупных американских компаниях обусловлены прежде всего ястребиной политикой ФРС — повышением процентной ставки, ростом заработных плат, оказывающим давление на рынок труда, и плавным вхождением экономики США в состояние рецессии. При этом ожидания дальнейшего повышения ставки сохраняются. В связи с тем, что базовая ставка уже достигла 4,5%, население ощутило значительное удорожание кредитов и столкнулось с ростом стоимости обслуживания долгов. Такие макроэкономические изменения неизбежно приводят к проблемам на рынке труда с временным лагом от полугода и выше.

Несмотря на то, что статистика по безработице оставалась на крайне низких уровнях в 2022-го, первые признаки проблем проявились еще в октябре, когда крупнейшие корпорации Microsoft и Twitter только заявили о планах по сокращению персонала. При этом самое интересное заключается в том, что многие американцы еще летом стали массово увольняться по собственному желанию. Так, в августе 1,3 млн человек было уволено, притом что 4,3 млн американцев ушли с работы сами. Здесь, очевидно, сыграл фактор пандемии и отсроченных увольнений, при этом в основном увольнялись низкооплачиваемые работники. Это явление уже окрестили The Great Resignation или The Big Quit.

Компании уже не могут увеличивать свои издержки, так как ожидают рецессии продолжительностью как минимум в 10 месяцев. Прежде всего это касается IT, финансового и криптоcектора, а также индустрии развлечений, которые активно нанимали персонал в годы избыточной ликвидности на рынке, в то время как на некоторых других сегментах рынках труда, наоборот, наблюдается нехватка персонала: к примеру, возникла проблема с наймом полицейских из-за большого оттока кадров.