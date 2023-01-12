Мир готовится к следующей рецессии. Вызванные пандемией сбои глобальных цепочек поставок все еще остаются серьезной проблемой, при этом конфликт вокруг Украины нарушил прежние схемы поставок удобрений и энергоносителей. Вместе с ростом инфляции и стоимости жизни это оказывает существенное давление на мировую экономику. Сейчас рецессия в западных странах кажется неизбежной — это прямо признают все ведущие инвестбанки и экономисты. Эти процессы не могут обойти стороной африканский континент.

В то же время некоторые примеры из Африки показывают, что вопрос может стоять далеко не так однозначно. Экономическое развитие континента, вероятно, замедлится, однако кризис здесь может оказаться не столь глубоким, как на более развитых рынках.

Технологические последствия

Согласно прогнозам, спад в технологической сфере на Западе может негативно сказаться на развитии африканского континента. Изменения будут особенно заметными на фоне того, что в 2022 году африканские стартапы привлекли рекордные $5,3 миллиарда инвестиций. Так, инвестиционные показатели превысили цифры 2021 года, а количество сделок увеличилось на 20%.

Главная сложность в том, что в основном в эту область вкладывались иностранные компании. Крупнейшими инвесторами последних лет в африканский технологический сектор стали глобальные фонды, такие как Sequoia Capital, Tiger Global, а также обанкротившаяся криптовалютная компания FTX.

Однако в условиях надвигающейся рецессии во многих западных странах и ускоренного сокращения рабочих мест в технологических компаниях (например, Amazon увольняет более 18 тыс. сотрудников) частные и венчурные компании могут предпочесть сэкономить денежные средства в нынешнем году.

Инвестиции в технологические стартапы в основном приходились на четыре рынка континента: Египет, Нигерию, Кению и ЮАР. Еще в 2021 году перед технологическими компаниями в Африке ставилась задача расти любой ценой. Однако теперь они сосредоточены на сохранении текущих активов и сокращении расходов.

Есть опасность

Последствия экономического спада могут повлиять не только на область высоких технологий. Так, региональные издания отмечают, что Восточная Африка не избежит последствий мировой рецессии, которая затронет до трети стран, включая США и Европу.

Аналитики опасаются, что гражданам нужно будет готовиться к более трудным экономическим временам в следующем году, поскольку надвигающаяся рецессия может привести к массовой потере рабочих мест, сокращению заработной платы и общему спаду экономической активности. Согласно прогнозам, Восточная Африка может ощутить рецессию уже в следующем году, то есть намного позже, чем на Западе — здесь пик рецессии ожидают в 2023-м.

Похожие выводы высказываются и по всей Африке, южнее Сахары. Так, Всемирный банк отмечает, что на экономику этих стран повлияет ужесточение глобальных условий и рост цены на топливо и продукты питания. Все это приведет к более высоким темпам инфляции, что нанесет ущерб бедным и уязвимым гражданам, особенно проживающим в городских районах.

В анализе также отмечается, что ситуация остается неравномерной и сильно зависит от региональной специфики. Иными словами, экономические изменения будут ощущаться в различных странах по-разному.

Не так плохо, как на Западе

Известные ученые-африканисты Раджниш Нарула и Джон Фостер Педли отмечают, что Африка все-таки может избежать последствий глобального экономического кризиса. Однако это во многом будет зависеть от того, смогут ли африканские страны ускорить реализацию необходимых реформ вроде смягчения законодательства в области ввоза в страну иностранной валюты и наращивания сотрудничества с частным капиталом для более эффективного распределения инвестиций.

По словам специалистов, положительные сдвиги в экономике Африки очевидны по всему континенту. Например, производство хлопка в Бенине стремительно растет, и он должен стать одним из крупнейших производителей в мире. Большинство мировых металлов платиновой группы, имеющих решающее значение для технологий возобновляемой энергетики, находятся и успешно добываются в Южной Африке. Положительные изменения наблюдаются в Замбии, которая сумела остановить нарастание своего долга, и теперь в среднесрочной перспективе экономический рост в стране должен превысить 4%. Тем временем процветает экспорт какао из Ганы, который приносит хорошие дивиденды для всей страны.

При этом глобальные инвесторы изучают возможности, связанные с климатом в Африке. В первую очередь их интересуют проекты в области энергетики, сельского хозяйства и водных ресурсов — трех сфер производства, без которых мир никогда не сможет обойтись. Это является еще одним свидетельством того, что есть регионы, которые имеют хорошие возможности для защиты от наихудших последствий глобальной рецессии.