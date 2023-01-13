Центром IPO на протяжении последних десятилетий оставалась Америка. Однако в 2022-м появилась новая столица — Китай. Эксперты связывают изменения с агрессивной политикой ФРС США, геополитической напряженностью и риском рецессии в Европе, — чего не наблюдается в КНР. Своими прогнозами о том, сохранится ли эта тенденция, с TRT на русском поделились эксперты.

CША нашли замену

Для инвесторов IPO — первичное размещение акций на биржах — представляет достаточно рискованное мероприятие, но при правильном выборе активов заработать на нем можно значительно больше.

Бум пришелся на пандемийные 2020-2021-й. Лидер по числу размещений, несмотря на плачевную ситуацию с коронавирусом и политическую турбулентность на фоне президентских выборов — США. В позапрошлом году на американскую биржу вышли 1035 компаний, из которых порядка 80% размещались на NASDAQ, а 60% проводились по форме SPAC — компаний-пустышек, которые выводились на биржу для поглощения другой фирмы.

С января по август прошлого года рынок IPO в США снизился на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Размещение убыточных компаний с непроверенными бизнес-моделями привело к разочарованию инвесторов, отмечает в комментарии TRT на русском аналитик «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. Они прекратили вкладываться в новые компании, качественных бизнесов практически не оказалось, IPO активность на американском рынке остановилась. А следом начались и сокращения в инвестиционных банках, продававших инвесторам предложения, например, в Goldman Sachs.

Биржи материкового Китая, напротив, пережили бум IPO. «На Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 67% глобальных поступлений от IPO, при этом доля Китая в привлеченных инвестициях достигла $208 млрд. По итогам года в континентальном Китае было проведено 6 крупных IPO, в то время как в Нью-Йорке была зафиксирована лишь одна такая публичная продажа и ни одной в Европе», — подчеркивает в разговоре с TRT на русском вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

На скромный результат американского рынка повлияли и напряженные отношения КНР. В октябре Пекин объявил о создании единой азиатской криптовалюты для снижения зависимости региона от доллара США в международном бизнесе. В ответ президент Джо Байден запретил компаниям поставлять в Китай передовые вычислительные чипы, что привело к уходу из страны американских поставщиков IP-блоков, компонентов и услуг.

После ухудшения отношений отдельные китайские компании были вынуждены провести делистинг собственных акций с американских бирж, а другие компании под угрозой делистинга проводили дополнительные размещения акций в Гонконге, чтобы иметь запасной плацдарм для своих инвесторов, поясняет TRT на русском Герасимов.

Так, 12 августа, на фоне спора об аудите пять крупнейших китайских государственных компаний объявили о намерении провести делистинг своих бумаг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Речь идет о China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum & Chemical, Aluminium Corporation of China и Sinopec Shanghai Petrochemical.

«В прошедшем десятилетии именно США выступали основной юрисдикцией для привлечения средств китайскими компаниями, и разворот этого тренда означает рост финансовой активности в самом Китае», — уверен эксперт.

Телекоммуникационный провайдер China Mobile и нефтегазовая компания CNOOC — крупнейшие дебюты прошлого года, отмечает в разговоре с TRT на русском Веретенникова. В Шанхае они привлекли $8,6 млрд и $5 млрд соответственно и торгуются выше своих листинговых цен. Технологический сектор доминировал на рынке китайского IPO. А спрос на производителя компьютерных компонентов Hygon Information Technology на сумму $1,6 млрд превысил предложение в 2000 раз.

Гонконг или Шанхай

Гонконгская биржа нередко рассматривается андеррайтерами как замена западной. С 2015 года она всегда была одной из самых популярных площадок для проведения IPO. Ее преимущество — способность привлекать международных инвесторов и связывать китайские компании материковой части страны с внешним миром.

Однако в прошлом году из-за карантинных ограничений в рамках китайской политики «нулевой терпимости к COVID объем выручки от IPO упал на 70%.

«Гонконг, как известно, является бывшей британской колонией, поэтому его экономические успехи объясняются широкой автономией, статусом свободного порта и отдельной таможенной территории, а также активным посредничеством в торгово-экономических отношениях Китая со многими странами. Перспективы развития Гонконга как крупнейшего мирового финансового центра представляются вполне реалистичными, но главную конкуренцию ему, скорее всего, составит Шанхай», — поясняет TRT на русском Веретенникова.

У материкового Китая есть перспективы для того, чтобы претендовать на роль «мирового центра IPO», но этому может помешать закрытость внутреннего рынка страны от внешнего мира, отмечает Герасимов: «При этом доля юаня на глобальном финансовом рынке пока остается скромной: по данным CICC международные резервы в юане составляли около 2,9% в середине 2022-го по сравнению с долей в 59,5% у доллара США».

Китай уже стал центром первичных размещений, отобрав это звание у США, подчеркивает в разговоре с TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. К этому привела развязанная при Дональде Трампе торговая война с КНР. В частности, закон о привлечении иностранных компаний к ответственности.

«Эмитенты со всего мира потянулись за размещением в КНР, и поэтому по итогам прошлого года китайские банки стали крупнейшими мировыми андеррайтерами, обогнав американский Citigroup, — напомнил аналитик. — Способствовала этому, конечно, и ситуация в экономиках азиатских стран, которые показывали явный рост по сравнению с рынками Европы и США».

Тенденция к тому, что Китай будет становиться мировым центром первичных размещений, наверняка продолжится и в последующем, указывает Деев. На фоне ужесточения ставок ФРС компаниям становится менее выгодно размещать бумаги на американских площадках. Европе грозит рецессия. На этом фоне размещение бумаг на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона становится более привлекательным вариантом для привлечения инвестиций.