С момента своего появления в 2009 году биткоин оставался главной криптовалютой. Однако последнее время на пятки в гонке за лидерство ему наступает Ethereum. Сегодня его амбиции могут стать реальными — в прошлом году он обогнал биткоин по общему объему транзакций. Эксперты, опрошенные TRT на русском, убеждены: переход криптокороны к ETH — вопрос времени.

Рост объемов

В 2022 году было совершено на 338% больше транзакций с эфиром (ETH) (408,5 млн), чем с биткоином (93,1 млн), сообщает Cointelegraph со ссылкой на исследование Nasdaq и Ycharts.

«Рост объемов транзакций в сети Ethereum связан со многими факторами, но основным является активное развитие рынков NFT и множество проектов на базе смарт-контрактов сети Ethereum. Также сеть Ethereum используют огромное количество токенов в качестве так называемого газа, для осуществления переводов через его трассы, что также увеличивает объемы», — объясняет TRT на русском финансовый эксперт Николай Полтавский.

Между Ethereum и Bitcoin есть структурные отличия, и они служат разным целям. «Сеть Ethereum используется для создания смарт-контрактов, приложений, а блокчейн Bitcoin применятся для накопления ценности, для платежей, то есть как цифровое золото. Большинство людей его используют именно для этих целей. Накопление людьми BTC не требует большого количества транзакций, но продолжает его делать наиболее ценной криптовалютой», — подчеркивает основатель экосистемы MarsDAO, криптоэксперт Александр Политайко.

По данным специализирующегося на криптоактивах портала Coinmarketcap, по состоянию на 5 декабря капитализация крипторынка составляла $860 млрд. Из них 38,3% приходилось на Bitcoin, а 18,1% — на Ethereum.

«Однако блокчейн Ethereum может обогнать Bitcoin и стать криптовалютой номер один, — сообщил TRT на русском Политайко. — Это произойдет с увеличением количества приложений, которые работают на нем, а также людей, которые используют эти приложения. При этом Bitcoin никуда не денется. Его базовое преимущество заключается в том, что он не имеет какого-то человека или группы людей в руководителях. За счет этого свойства он будет иметь ценность в будущем и сохранять необходимость для многих людей».

Ценность децентрализации

«На мой взгляд, биткоин сейчас на первом месте по капитализации, прежде всего по причине того, что он был первопроходцем, но со временем он потеряет свою популярность и уступит место «эфиру», — отмечает в разговоре TRT на русском Полтавский. — Мы стоим на пороге Интернета 3.0, который уже меняет суть всех вещей. Команда Эфириума понимает это, и они активно встраиваются в будущее Интернета. Поэтому лишь вопрос времени, когда Ethereum займет лидирующую позицию».

Последние несколько лет все чаще звучат мнения, что нынешняя модель Интернета крайне устарела. Одной из основных ее проблем стало обесценивание ресурсов и сервисов, а простота создания сайтов привела к однообразию. Концепция Web 3.0 состоит в том, чтобы сделать интернет-пространство более открытым и безопасным. И прежде всего оно должно стать открытым и децентрализованным.

Так, открытость гарантирует то, что программы будут построены с использованием ПО с открытым исходным кодом, что позволит понимать, как устроены инструменты и каким образом они взаимодействуют с юзером. При этом данные будут храниться не на единых серверах, а распределяться между несколькими безопасными местами. Сегодня рынок предлагает первые децентрализованные приложения (dApps), автономные организации (DAO) и сервисы, обеспечивающие хранение и обработку данных на глобальном уровне. Но эффективного способа обеспечить их связь друг с другом пока не существует

При этом роль BTC остается неизменной: другой по-настоящему децентрализованной криптовалюты, которой доверяет большая часть участников рынка, попросту нет, продолжает старший аналитик компании Esperio Антон Быков: «В Ethereum все решения принимаются группой разработчиков, которые могут не особо считаться с мнением остальных, в то время как какие-то изменения в механизме работы BTC проталкиваются крайне медленно, так как необходим консенсус всех сопричастных. Таким образом, ETH имеет все шансы стать гораздо более эффективным и продвинутым инструментом, однако BTC все равно останется самым популярным инструментом — олицетворением финансовой независимости».