Жители Евросоюза всерьез обеспокоены трудностями, вызванными ростом стоимости жизни, энергетическим кризисом, растущей инфляцией и пандемией коронавируса. О таком росте «поликризисных настроений» говорят проведенные Европейским парламентом опросы.

46% европейцев признают, что их уровень жизни уже снизился в результате нарастающих проблем. При этом еще 39% ожидают ухудшения в этом году. При этом только 14% не ощущают никаких негативных изменений.

Среди стран, жители которых больше всего почувствовали ухудшение, Кипр (70% заявил, что уровень жизни уже снизился), Греция (66%), Мальта (65%), Франция (62%) и Португалия (57%).

Меньше всего говорят о негативных последствиях в скандинавских странах. Здесь больше всего процент людей, довольных своими нынешними доходами: 87% в Швеции, 86% в Дании и 84% в Финляндии. При этом в Греции и Болгарии этот показатель достигает только 21%.

Более того, 30% респондентов признают, что временами им трудно оплачивать ежемесячные счета за коммунальные услуги, а 9% говорят, что с такой проблемой они сталкиваются регулярно. Сложнее всего приходится жителям Греции и Болгарии, там с проблемой оплаты счетов сталкивается большая часть населения — 86% и 64% соответственно.

Недовольство ЕС

Европейцы не только недовольны самой жизнью, но и теми мерами, которые принимаются на уровне Евросоюза. Так, 56% участников опроса заявили, что их не устраивают шаги, предпринятые ЕС для решения проблемы ухудшения уровня жизни. При этом 64% также недовольны политикой своих национальных правительств в этой сфере.

В общей сложности 93% участников опроса говорят, что они обеспокоены текущим кризисом, включая рост цен на продукты питания и энергоносители.

Рост негативных настроений повлиял и на отношение к проекту евроинтеграции в целом. Доля тех, кто положительно относится к ЕС, упала с прежних 52% до 47%. Более половины респондентов (51%) говорят, что дела в ЕС идут в «неправильном направлении», и чуть меньше трети считают, что дела идут в «правильном направлении».

Пессимизм проникает еще глубже на уровне национальных государств. Так, 62% граждан ЕС говорят, что дела в их родных странах идут «в неверном направлении».

Правда, если говорить о долгосрочной перспективе, большинство европейцев (57%) все еще настроены скорее оптимистично. Пессимистов, впрочем, тоже хватает: 39% считают себя довольно или очень пессимистично настроенными по отношению к будущему. При этом во Франции, Кипре и Греции пессимистов было больше половины среди опрошенных.

Экономический кризис

Как отмечают европейские же эксперты, за последние несколько месяцев экономическая ситуация в ЕС быстро ухудшилась, и все более вероятным сценарием становится рецессия. Резко выросли цены на энергоносители, сырье и продукты питания.

В августе исторического максимума достигли цены на газ в ЕС, а цены на электроэнергию примерно вдвое превышают уровень прошлого года. Взрыв цен подстегнул инфляцию, которая достигла рекордной отметки. Осенью Европейский центральный банк (ЕЦБ) отреагировал беспрецедентным повышением процентной ставки. Между тем, в течение прошлого года евро постоянно терял в цене.

Общие экономические трудности усугубили проблему роста стоимости жизни в европейских странах. Речь в первую очередь идет об аренде жилья, стоимости недвижимости и оплате коммунальных счетов. Эта проблема появилась еще до 2022 года.

Так, за последние 10 лет цены на аренду в Европе выросли на 17,6%. На рынке жилья за этот период времени были взлеты и падения, однако начиная с 2015 года он также стабильно растет. Иными словами, проблема нарастала постепенно на протяжении последних лет.

При этом прошлый год резко ее обострил. Рост инфляции на фоне энергетического кризиса привел к тому, что многие домохозяйства оказались в ситуации, когда они не способны оплачивать свои счета по жилищным услугам нынешней зимой. Проблемы с ростом арендной платы в свою очередь усугубились из-за прибытия десятков тысяч украинских беженцев, ринувшихся в Европу и нуждавшихся в жилье.

При этом цена жилья за с 2010 по 2022 годы в среднем по Европе увеличилась почти на 50%. При этом в Германии этот показатель приближается к 100%, а в Эстонии — почти к 200%. Все это сделало альтернативу покупки жилья вместо аренды недоступной для значительной части жителей ЕС.

Таким образом, причины нынешнего кризиса уровня жизни в Европе связаны не только с переменами, которые принес 2022 год, но и с долгосрочными трендами. Выход из сложившейся ситуации требует комплексных мер на уровне всего ЕС. Из-за фундаментальности проблем никакое решение не сможет обеспечить быстрые изменения к лучшему.